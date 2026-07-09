Incendio
Un incendio obliga a desalojar un edificio ocupado en Benetússer y reaviva el fuego horas después
El fuego se originó en uno de los áticos del inmueble, cuyo origen está siendo investigado por la Guardia Civil sin que haya habido heridos
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Un incendio declarado en la madrugada de este jueves en un edificio ocupado de Benetússer ha obligado a desalojar tanto el inmueble afectado como el contiguo, sin que se hayan registrado heridos. El fuego se originó en uno de los áticos del edificio situado en el número 49 de la calle Nuestra Señora del Socorro, junto a la Biblioteca Municipal, y su origen está siendo investigado por la Guardia Civil, según ha confirmado este diario.
Según han indicado fuentes en declaraciones a Levante-EMV, el aviso se recibió alrededor de las 5:00 horas, momento en el que se movilizaron los bomberos y la Policía Local para intervenir en el incendio y garantizar la seguridad de los vecinos.
Tras la extinción inicial de las llamas, los bomberos han tenido que regresar horas después al inmueble al detectarse una reactivación del fuego, por lo que se ha mantenido un dispositivo de vigilancia en la zona.
Edificio desalojado
El edificio afectado, que estaba ocupado por varias personas, permanece desalojado desde primera hora de la mañana. Además, de forma preventiva también se evacuó el inmueble contiguo, aunque sus residentes ya han podido regresar a sus viviendas una vez descartado cualquier riesgo.
Desde las cinco de la madrugada, la Policía Local de Benetússer permanece pendiente de la situación y coordinando la atención a las personas desalojadas. Según las mismas fuentes, los ocupantes del edificio están siendo atendidos por los Servicios Sociales municipales, que trabajan para ofrecerles asistencia tras el incendio.
Inicio en uno de los áticos
Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se inició en uno de los áticos del edificio, si bien será la investigación de la Guardia Civil la que determine las causas del incendio.
A pesar de la intensidad del fuego, no se han registrado personas heridas, aunque el inmueble permanece precintado mientras se evalúan los daños ocasionados y se garantiza que no exista riesgo de nuevos focos.
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