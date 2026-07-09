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Javier Medina dimite como concejal del PP en Manises por "motivos laborales"

El edil asegura que su nueva situación profesional le impedirá dedicar al cargo "el tiempo y compromiso que merece"

Javier Medina, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Manises.

Javier Medina, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Manises. / Levante-EMV

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Laura Florentino

Laura Florentino

Manises

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Manises, Javier Medina, ha presentado su renuncia al acta de concejal por "motivos estrictamente laborales", según ha comunicado la formación política. El edil, considerado una de las personas de mayor confianza de la portavoz popular, Susana Herraiz, ha explicado que su nueva situación profesional le impedirá compatibilizar su actividad con la dedicación que exige la labor municipal.

Medina ha señalado que su decisión responde a "motivos estrictamente laborales" y que, a partir de ahora, no podrá dedicar al cargo "el tiempo y compromiso que merece".

"Seguiré en un segundo plano"

Pese a abandonar la corporación municipal, el ya exconcejal ha asegurado que continuará vinculado al Partido Popular, aunque desde un papel menos activo. En este sentido, ha indicado que seguirá formando parte de la formación "en un segundo plano como afiliado de base".

Asimismo, ha querido agradecer el respaldo recibido durante esta etapa política y ha destacado la relación de confianza mantenida con la portavoz del grupo municipal. "Quiero agradecer la confianza y el aprendizaje", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que esta experiencia "me ha marcado para siempre".

Por su parte, la portavoz del PP en Manises, Susana Herraiz, ha agradecido públicamente el trabajo desarrollado por Medina durante los últimos años y le ha trasladado sus mejores deseos en la nueva etapa profesional que inicia.

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"Entiendo perfectamente los motivos"

"Medina ha sido parte fundamental de mi equipo y entiendo perfectamente los motivos que le han llevado a tomar esta decisión para poder seguir creciendo laboralmente; y sé que podemos seguir contando con él siempre que lo necesitemos", ha afirmado Herraiz.

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