L'Horta Sud volverá a ser sede del Día Europeo de las Víctimas del Cambio Climático

L'Horta Sud volverá a convertirse en el epicentro de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Cambio Climático el próximo 15 de julio. Los municipios de Picanya y Paiporta acogerán por segundo año consecutivo esta jornada, instaurada por la Unión Europea en 2023 tras las graves inundaciones registradas en Alemania un año antes, y que reunirá a instituciones, asociaciones de víctimas de la dana y expertos para reflexionar sobre el impacto del cambio climático y avanzar en la prevención de futuras catástrofes.

De este modo, la Mancomunitat de l’Horta Sud, el Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y el grupo de Embajadores y Embajadoras por el Pacto Europeo por el Clima vuelven a unir fuerzas este año en una jornada en la que las tres principales asociaciones de víctimas de la dana y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) también participan en la organización.

Asistencia abierta y gratuita

En la actividad de este año se abordarán dos temas que se han consensuado entre toda la organización: el impacto de la dana en la infancia y la adolescencia, y el papel de la cultura y el arte como herramientas para divulgar el cambio climático y combatir el negacionismo de algunos sectores sociales. La asistencia es abierta y gratuita.

Jornada del Día Europeo de las Víctimas del Cambio Climático, en una imagen de archivo. / Mancomunitat de l'Horta Sud

De este modo, la jornada se inicia a las 17.30 horas en el Centre Cultural de Picanya con la recepción y los saludos institucionales, a los que seguirá una primera mesa redonda sobre el impacto de la dana en la infancia y la adolescencia. En ella participarán la docente Datxu Peris, profesora del IES Catarroja; la pediatra Mireia Ariño, profesional del Centro de Salud Integrado de Paiporta; el coordinador de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), José Francisco Borja Ortiz, y el psicólogo Juan Antonio Ortega, de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (USMAP), que desarrolla en la comarca el proyecto RESIA.

Arte, cultura y creatividad como herramientas

En la segunda parte se abordará cómo el arte, la cultura y la creatividad pueden ser herramientas para divulgar el cambio climático, a través del testimonio de Embajadores y Embajadoras del Pacto Europeo por el Clima, que contarán sus propias experiencias. Participarán José Segarra (Castelló), Natalia Rodríguez (Cádiz) y la coordinadora nacional Carmen Marqués.

Para culminar la jornada, la comitiva realizará un paseo desde Picanya a Paiporta con el barranco como referencia, en el que podrán observar tanto la afección de la riada como las intervenciones que se están realizando, que finalizará con un refrigerio de horchata y granizados locales.