Movilidad
Metrovalencia renueva la vía entre Aeroport y Quart de Poblet afectando al último tren de la Línea 3
Los trabajos de renovación de vía en la Línea 3 de Metrovalencia afectarán al último tren de domingo a jueves hasta finales de agosto
Metrovalencia ha iniciado esta semana trabajos de renovación de la vía en el tramo Aeroport-Quart de Poblet que afectan al último tren en circulación de la Línea 3, de domingo a jueves. Con esta modificación el último tren llega a Aeroport a las 23.22 horas y regresa a la 23.38 horas en dirección València. En las Línea 5 y 9 el servicio se presta con normalidad. El domingo, el último servicio llega a Aeroport a las 23.20 horas y sale en dirección a València a las 23.28 horas.
Los trabajos de renovación obligan a interrumpir esta última circulación en la estación de Mislata-Almassil hasta el próximo 30 de agosto, de domingo a jueves y sin que el servicio nocturno habitual de viernes, sábados y vísperas de festivos sufra ninguna alteración.
Renovación de la vía
Los trabajos en ejecución forman parte de las obras renovación de infraestructuras de las Líneas 3 y 9 de Metrovalencia, en diferentes tramos entre Aeroport y Alboraia Peris Aragó. Estas actuaciones consisten en la rehabilitación y renovación de los elementos de la infraestructura y superestructura del tramo del túnel, por lo que se requiere de un tiempo de mantenimiento mayor al habitual, con el fin de garantizar que la operación ferroviaria se realice en condiciones de seguridad y confortabilidad.
La ejecución de estos trabajos, al igual que los que se realizan entre Marítim y Alameda, se hacen en verano con el fin de minimizar la repercusión a los usuarios, ya que se elige el periodo con un menor volumen de viajeros.
Trabajos entre Alameda y Marítim
De manera paralela, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ejecuta también entre las estaciones de Alameda y Marítim de las Líneas 5 y 7 del metro, del 25 de junio al 30 de agosto, las obras de renovación de la infraestructura y superestructura del túnel en este tramo.
Esta actuación sí obliga a interrumpir el servicio de metro en las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim. Una vez comenzaron estas obras, el jueves 25 de junio, la estación de Alameda ha pasado a ser principio y final de las Líneas 5 y 7 de metro, mientras que las Líneas 3 y 9 siguen circulando por esta estación sin ninguna modificación.
Mientras se prolongue esta interrupción en este tramo hasta el próximo 30 de agosto, la estación de Marítim permanece abierta como acceso a las líneas tranviarias 6 (destino Tossal del Rei) y 8 (destino Neptú).
Estas intervenciones forman parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030 que con un presupuesto superior a los 830 millones de euros tiene como objetivo modernizar las infraestructuras e instalaciones y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.
En concreto, la actuación forma parte de las acciones previstas para modernizar y renovar las infraestructuras de la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana que cuenta con un presupuesto de unos 275 millones de euros.
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