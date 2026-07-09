Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia

La futura conexión viaria de la zona norte de Mislata con València, conocida durante años como la ronda norte, da un nuevo paso administrativo. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado este miércoles el proceso de participación pública del Estudio de Integración Paisajística del proyecto básico, un trámite clave antes de cerrar la solución definitiva de una infraestructura llamada a aliviar el tráfico interior del municipio y mejorar la salida de la zona norte hacia la capital.

La documentación técnica ya señala como opción escogida la alternativa 3, una solución que parte de la avenida Escultor Navarro, en su cruce con el camino de Favara, cruza el antiguo cauce del Turia con un viaducto de 200 metros y conecta finalmente con la glorieta existente en la intersección de las avenidas Pío Baroja y General Avilés, ya en València. El trazado se plantea como un vial urbano, no como una autovía, con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora y reducción a 30 kilómetros por hora en los tramos inicial y final.

El proceso participativo ha arrancado este miércoles, 8 de julio, con un taller de participación pública en el Centre Sociocultural La Fàbrica de Mislata y abre un periodo de consulta hasta el 15 de septiembre de 2026. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, lo ha presentado. Durante este plazo, la ciudadanía podrá consultar el Plan de Participación Pública, conocer la descripción de la actuación y completar la encuesta prevista para valorar los efectos paisajísticos del nuevo trazado. Cabe recordar que la redacción del proyecto básico y proyecto de construcción de la ronda viaria se licitó en 2023 por parte de la conselleria tras desbloquearse el trazado al llegar un acuerdo los Ayuntamientos de Mislata y València para no afectar a la huerta. En 2024 se produjo la adjudicación de la redacción del proyecto por un importe de 210.000 euros y posteriormente se han celebrado varias reuniones entre las administraciones para definir el mejor trazado, que la empresa adjudicataria determina como alternativa 3.

La alternativa 3

La actuación escogida como alternativa 3 incluye una calzada de seis metros, con un carril de tres metros por sentido, arcenes de medio metro y bermas de un metro. Además, incorpora un itinerario ciclopeatonal con carril bici de 2,5 metros y una acera de entre 2,8 y 3,4 metros, diseñada para albergar arbolado, mobiliario urbano, alumbrado y señalización. El objetivo es que la nueva conexión no funcione solo como salida rodada, sino también como eje de movilidad peatonal y ciclista entre Mislata, València y el entorno del Turia.

El elemento más relevante de la alternativa elegida será un viaducto de 200 metros sobre el antiguo cauce del río Turia y el futuro Sistema de Parques Metropolitanos. Según la documentación, el cruce del tráfico rodado deberá realizarse a distinto nivel para garantizar la continuidad del parque y permitir que los recorridos peatonales y ciclistas discurran por debajo del nuevo vial.

Entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios

La Conselleria justifica la necesidad de la infraestructura por la presión que soporta actualmente la calle San Antonio, definida en el estudio como la única vía con acceso a València y continuidad a lo largo del casco urbano de Mislata. Este eje soporta tráficos de entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios y tiene su capacidad sobrepasada, lo que obliga a vecinos de la zona norte —donde se prevé el desarrollo del sector Quint II— a utilizar calles interiores de menor capacidad para acceder a la salida principal del municipio.

El proyecto busca así descongestionar el centro de Mislata, reducir el tráfico de paso, mejorar la seguridad vial y rebajar los niveles de contaminación atmosférica y acústica en el área urbana. La actuación también se enmarca en la futura regeneración del entorno del Turia y en la conexión con el sistema de parques metropolitanos previsto entre València y Quart de Poblet, en el sector 17 que pretende dar continuidad al Jardín del Turia y enlazar con la pinada de la Vallesa.

Otras alternativas descartadas

La alternativa 3 ha sido seleccionada tras comparar varias opciones técnicas, funcionales, ambientales, territoriales y económicas. La alternativa 1 planteaba un viaducto de 92 metros y la alternativa 2 un paso inferior de 420 metros bajo el antiguo cauce. Ambas han sido descartadas por su mayor proximidad a la zona urbana, el mayor impacto del tráfico rodado sobre el entorno residencial y el mayor efecto barrera en el Parque de la Canaleta, aunque suponían una menor afección a terrenos de huerta y al Parc Natural del Túria. En el caso de la alternativa 2, la documentación añade también criterios de inundabilidad.

La opción escogida se defiende por alejar más el trazado del casco urbano, minimizar la afección al vial perimetral del Parque de la Canaleta, adaptarse de forma más suave al terreno y mejorar la continuidad entre la Canaleta, el Parc Natural del Túria, el Parque de Cabecera y el futuro parque metropolitano.

No obstante, el proyecto también tendrá implicaciones urbanísticas y ambientales. El trazado discurre por zonas calificadas como dotaciones de red primaria de zonas verdes y por terrenos sujetos a protección de la huerta en el Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta. Por ello, la documentación advierte de que será necesario tramitar una modificación puntual del Plan General de Mislata y otra vinculada a la normativa del Plan de Acción Territorial de la Huerta de València.

Reducción el impacto

Para reducir el impacto paisajístico, el plan prevé revegetar los taludes generados por la elevación de la rasante, ajardinar la nueva glorieta de inicio en Mislata, plantar arbolado junto al itinerario ciclopeatonal y tratar los espacios intersticiales, bordes y zonas de conexión con especies autóctonas o vinculadas a los cultivos tradicionales de la huerta y al ecosistema de ribera.

El trámite que ahora se abre no supone todavía el inicio de las obras, pero sí representa un avance en la tramitación de una infraestructura pendiente desde hace años -el primer proyecto se redactó en 2002- y especialmente sensible por su afección al borde urbano de Mislata, al antiguo cauce del Turia y a la huerta protegida. Tras la participación pública con una encuesta que los vecinos y vecinas pueden rellenar durante el proceso, se evaluarán las aportaciones recibidas y, en su caso, se incorporarán al documento definitivo antes de que el proyecto continúe su tramitación.