Nuevo servicio de aparcamientos seguros para bicicletas en Paiporta para fomentar la movilidad sostenible

Paiporta pone en marcha el nuevo servicio municipal de aparcamientos cerrados y gratuitos para bicicletas, Paiporta Pedaleja, siguiendo su compromiso con una movilidad más sostenible, segura y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

El servicio cuenta inicialmente con dos espacios seguros, situados junto a la estación de Metrovalencia, con 10 plazas cada uno, y está prevista la incorporación de un tercer aparcamiento situado en el polígono de la Estación para ampliar el número de plazas.

El objetivo es ofrecer a las personas usuarias un lugar protegido donde estacionar la bicicleta, evitando dejarla en la vía pública y reduciendo así el riesgo de robos o actos vandálicos, al tiempo que se fomenta el uso cotidiano de este medio de transporte.

El concejal de Movilidad, Alejandro Sánchez, ha destacado que “Paiporta Pedaleja es una apuesta decidida por una movilidad urbana más sostenible, segura y eficiente. Facilitar que la ciudadanía pueda combinar la bicicleta con el transporte público es una forma de fomentar desplazamientos más saludables, reducir el uso del vehículo privado y construir un municipio más amable para todos y todas”.

Geolocalización a través de la app

El acceso a los aparcamientos se realiza mediante la aplicación Benito, a la que también se puede acceder desde la app municipal de Paiporta. Una vez descargada la aplicación y completado el registro, las personas usuarias pueden consultar en un mapa todos los aparcamientos disponibles, conocer el número de plazas libres y abrir la puerta directamente desde el teléfono móvil.

El concejal de Modernización, Juan Elías López, ha explicado que “hemos querido implantar un sistema muy sencillo e intuitivo para que cualquier persona pueda utilizarlo en pocos minutos. La aplicación permite gestionar el acceso de forma segura, consultar la disponibilidad en tiempo real y garantizar un control eficiente de las instalaciones”.

Cada persona registrada podrá estacionar una única bicicleta cada vez, ocupando una sola plaza. El servicio está destinado exclusivamente a bicicletas, por lo que no está permitido el estacionamiento de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. El tiempo máximo de estacionamiento es de 48 horas; una vez superado ese plazo, el Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de la bicicleta. Además, es necesario esperar siempre a que la puerta se cierre completamente tras acceder o salir del recinto.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “Paiporta Pedaleja es un ejemplo del modelo de municipio que estamos construyendo: una Paiporta pensada para las personas, que apuesta por espacios públicos más habitables, por una movilidad más sostenible y por servicios que mejoran el día a día de la ciudadanía. Seguiremos invirtiendo en iniciativas que hagan de nuestro municipio un lugar más accesible, más saludable y con una mayor calidad de vida”.