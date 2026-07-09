Paterna instalará quioscos digitales en todos sus barrios para facilitar los trámites municipales

El Ayuntamiento de Paterna continúa avanzando en su estrategia de transformación digital con la puesta en marcha de una red de diez quioscos digitales de autoservicio que permitirá a los vecinos realizar los trámites municipales más habituales sin necesidad de acudir al Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC).

Los cuatro primeros dispositivos ya han sido instalados y comenzarán a funcionar en los próximos días. El objetivo es que esta red llegue a todos los barrios del municipio, facilitando una atención más cercana, ágil y accesible.

Los terminales, similares a un cajero automático, permitirán realizar de forma autónoma gestiones como obtener certificados de empadronamiento, registrar documentación, pagar y solicitar duplicados de recibos, presentar solicitudes y completar otros trámites municipales de forma sencilla e intuitiva, sin necesidad de disponer de certificado digital.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que "esta iniciativa supone un importante salto cualitativo y cuantitativo en la atención ciudadana. Queremos acercar todavía más el Ayuntamiento a nuestros vecinos y vecinas, facilitándoles el acceso a los servicios municipales de una forma rápida, cómoda y sencilla, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera".

Innovación al servicio de la ciudadanía

Asimismo, el primer edil ha subrayado que "estos quioscos son un ejemplo de cómo la innovación puede ponerse al servicio de la ciudadanía para ofrecer una administración más cercana, moderna, eficiente y accesible".

Por su parte, el concejal de Smart City, Lucas Jodar, ha explicado que "estos quioscos acercan la administración electrónica a todos los barrios y permiten que cualquier vecino pueda realizar sus gestiones municipales de forma autónoma y sin necesidad de certificado digital, ampliando además los canales de atención que ofrece el ayuntamiento".

"Paterna, más inteligente e innovadora"

En la misma línea, ha añadido que "seguimos incorporando soluciones tecnológicas que simplifican la relación entre la ciudadanía y su ayuntamiento y convierten a Paterna en una ciudad cada vez más inteligente, innovadora y centrada en las personas".

Uno de los quioscos estará ubicado en la Central de la Policía Local, donde permanecerá operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permitirá realizar gestiones municipales en cualquier momento, ampliando el horario habitual de atención al público.

El consistorio prevé ampliar progresivamente esta red de terminales conforme evolucionen las necesidades de la ciudadanía y se incorporen nuevos servicios, con el objetivo de seguir mejorando la atención municipal y acercando la administración a todos los barrios.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento refuerza su apuesta por la innovación y la digitalización de los servicios públicos, impulsando un modelo de administración más accesible, eficiente y próximo a la ciudadanía.