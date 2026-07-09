El pueblo más pequeño de España también seguirá a la Roja con pantalla gigante

Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España, también tendrá una pantalla gigante para seguir a la selección en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que este viernes enfrentará a la Roja con Bélgica, a partir de las 21 horas.

La pantalla gigante de 4x2 metros se instalará en el lateral de la iglesia frente al ayuntamiento. Los más de 100 vecinos se podrán reunir en torno a una gran televisión en pleno centro a partir de las 20 horas.

"Evento para disfrutar y unirnos aún más"

El alcalde Nicolás Pérez ha señalado que la intención de poner la pantalla para que sus vecinos y vecinas se reúnan en torno al combinado nacional, se debe a que "es un evento en el que disfrutan todos y un acto más que aprovechamos para unirnos aún más".

Si lo hacen otras poblaciones, el pueblo más pequeño de España también hace posible la instalación de una pantalla gigante para dar aliento a Lamine Yamal, el valenciano Ferran Torres y el resto de estrellas de la selección.

Pérez añade que "aprovechamos la mínima para celebrar, lo cual ayuda a ir superado poco a poco las secuelas psicológicas, que sufrimos todos y, en especial nuestros niños y jóvenes, tras la dana".

Tras los pasos de Paterna, Burjassot y Foios

Llocnou ha seguido los pasos de Paterna, que ya instaló pantallas gigantes en el Auditori Antonio Cabeza y en la Cova Gran para seguir las victorias frente a Austria y Portugal (1-0) tras superar la primera fase. Debido al éxito y afluencia de aficionados, el partido frente a Bégica se podrá ver a través de pantalla gigante en el Parc Central paternero, según anunció el alcalde Juan Antonio Sagredo.

El Ayuntamiento de Burjassot también se sumó a la instalación de pantalla gigante para seguir a España en el Mundial. El consistorio colocó una pantalla grande en el Salón de Actos de la Casa de Cultura para que la ciudadanía pudiera seguir en directo el partido de octavos contra Portugal.

Foios también vivió el jueves pasado una existosa noche de fútbol con sabor local. El ayuntamiento puso una pantalla LED gigante en la Plaza del Pueblo para que vecinos y visitantes siguieran en directo el encuentro contra Austria (3-0). La iniciativa buscaba reunir a la afición en un ambiente festivo para animar a España, aunque en el municipio hubo un protagonista muy especial: Ferran Torres, el delantero de la selección española, natural de la localidad de l'Horta Nord.