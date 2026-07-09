Torrent vuelve a solicitar tres días no lectivos por Fallas: 16, 17 y 18 de marzo

El Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrent ha vuelto a solicitar a la Dirección Territorial de Educación que los días 16, 17 y 18 de marzo de 2027 sean no lectivos en los centros educativos del municipio y así ampliar la semana festiva de Fallas, una petición que ya se solicitó el pasado año y que consiguió finalmente el respaldo para que el 16 fuera no lectivo tras autorizárselo la Conselleria de Educación a València, pues en un primer momento se rechazó.

La propuesta fue aprobada en la reunión celebrada este miércoles por el CEM y deberá recibir ahora el visto bueno de la Dirección Territorial de Educación, que será la encargada de autorizar definitivamente el calendario escolar del curso 2026-2027.

Además de los tres días previos a San José, el Consejo Escolar Municipal ha acordado solicitar como jornadas no lectivas el lunes 7 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, y el 3 de febrero, festividad de San Blas, patrón de Torrent.

Convertir en lectivos el 22 y 23 de diciembre

La propuesta contempla, además, acogerse al sistema de permutas establecido por la Conselleria de Educación, de forma que los días 17 y 18 de marzo pasarían a ser no lectivos a cambio de convertir en lectivos el 22 y el 23 de diciembre, inicialmente incluidos en el calendario como vacaciones de Navidad.

Desde el Consejo Escolar Municipal consideran que esta distribución facilita la organización de las familias y de los centros educativos, al tiempo que permite adaptar el calendario a las principales celebraciones locales. En el caso de las Fallas, la propuesta pretende concentrar las jornadas no lectivas durante la semana grande de la fiesta, una fórmula que ya se aplicó el pasado curso y que, según el ayuntamiento, fue bien recibida por la comunidad educativa.

El CEM defiende que durante los días 16, 17 y 18 de marzo se desarrollan algunos de los actos con mayor participación infantil y juvenil, por lo que considera que la participación del alumnado contribuye al conocimiento y conservación del patrimonio cultural valenciano.

"Facilitar que los niños vivan plenamente la semana grande fallera"

La concejala de Educación, María Fernández, ha defendido que la propuesta responde a las particularidades del municipio y al peso que las Fallas tienen en la vida de la ciudad. "Reconocer los días 16, 17 y 18 de marzo como jornadas no lectivas supone adaptar el calendario escolar a una realidad que viven miles de familias torrentinas", ha asegurado Fernández. Asimismo, ha subrayado que "la formación de los niños y jóvenes también pasa por participar en actividades culturales que fomentan valores como el respeto por las tradiciones y el sentimiento de pertenencia a nuestra ciudad".

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez, ha señalado que "las Fallas son una de las expresiones más vivas de nuestra identidad y de nuestras raíces culturales. Que los días 16, 17 y 18 de marzo puedan ser no lectivos supone facilitar que los niños y niñas de Torrent vivan plenamente la semana grande fallera y participar en una fiesta que transmite tradición, convivencia, creatividad y sentimiento de pertenencia a nuestra ciudad".

Sánchez ha querido agradecer también "la sensibilidad del Consejo Escolar Municipal ante una petición que responde a una realidad social y cultural muy arraigada en Torrent". La propuesta queda ahora pendiente de la autorización de la Dirección Territorial de Educación, que deberá decidir si incorpora estas jornadas al calendario escolar definitivo del curso 2026-2027.