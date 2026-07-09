Formación
Tres alumnas del IES Salvador Gadea desarrollan STEPTEA, plantilla inteligente para personas con autismo
El Ayuntamiento de Aldaia recibe a las creadoras de STEPTEA, un proyecto finalista en el concurso nacional 'Audicrea Challenge' que busca su desarrollo
Las alumnas de Segundo de Bachillerato del IES Salvador Gadea, María Arenas, Isabella Burset y Ainara Rodríguez han desarrollado STEPTEA. Un proyecto innovador diseñado para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y facilitar el día a día de sus familias.
La iniciativa consiste en una plantilla de calzado que integra un sistema de geolocalización que, a través de una aplicación móvil, permite conocer la ubicación de la persona en tiempo real. Ofrece así una respuesta ante una de las situaciones que más preocupa a muchas familias: el escapismo.
El proyecto nació en la asignatura de Proyectos de Emprendimiento del IES Salvador Gadea, donde las alumnas desarrollaron una propuesta con un marcado impacto social. STEPTEA responde a una realidad que viven muchas personas con TEA, ya que los episodios de escapismo pueden producirse en situaciones de estrés, sobrecarga sensorial o incomodidad, generando una gran preocupación entre familiares y cuidadores.
La propuesta fue, además, una de las finalistas en la iniciativa de emprendimiento educativo ‘Audicrea Challenge’, situándose como uno de los diez proyectos nacionales más destacados en un concurso que alcanzó los 614 equipos en su 11 edición.
Convertirlo en realidad
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, recibió a las tres estudiantes en el Ayuntamiento para conocer de primera mano el proyecto y felicitarles por el trabajo realizado. Reconoció el esfuerzo, la creatividad y el compromiso social de las jóvenes y las animó a seguir desarrollando STEPTEA.
Porque, lejos de dar por concluido el proyecto, María Arenas, Isabella Burset y Ainara Rodríguez tienen la intención de seguir trabajando en STEPTEA para convertirlo en una realidad. Continuarán presentándolo a concursos e iniciativas de emprendimiento e innovación que les permitan impulsar su desarrollo y acercar esta solución a las familias que puedan beneficiarse de ella.
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