Albal reabre el Centro de Atención Temprana tras su reconstrucción por la dana

El Ayuntamiento de Albal celebró ayer miércoles el acto oficial de reapertura del Centro de Atención Temprana (CAT), ubicado en el Polivalente municipal, después de finalizar las obras de reconstrucción del espacio, gravemente dañado por la dana que afectó a la comarca en 2024.

Gestionado por AVAPACE, el centro constituye un recurso de referencia en l'Horta Sud para la atención especializada de niños y niñas de entre 0 y 6 años con diversidad funcional, ofreciendo además apoyo, orientación y acompañamiento a sus familias.

Al acto asistieron el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María José Hernández. También participaron Elder Jose Hernández y la Hermana Angels Moreno, en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entidad donante que ha colaborado de forma decisiva en la reconstrucción del centro; la vicepresidenta del CERMI CV, Marian Ferrús; el presidente de AVAPACE, Pepe Marquina; la gerente de la entidad, Olga Casañ; la directora del CAT, Coloma García; así como usuarios, familiares, profesionales del centro y personal técnico de Servicios Sociales del ayuntamiento.

Albal reabre el Centro de Atención Temprana tras la reconstrucción del espacio afectado por la dana. / A. Albal

Comienzo en noviembre de 2025

Las obras comenzaron en noviembre de 2025 con el objetivo de restablecer cuanto antes un servicio esencial para decenas de familias de la comarca.

Durante su intervención, el alcalde, José Miguel Ferris, agradeció la implicación de todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible la recuperación del centro. "Hoy recuperamos un servicio esencial para nuestra comarca y eso ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de muchas personas que, desde el primer momento, trabajaron para que este proyecto saliera adelante", destacó.

Ferris tuvo además un reconocimiento especial para Sor Lucía Caram y para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya implicación fue clave desde el inicio.

"Su solidaridad, compromiso y voluntad de ayudar han sido fundamentales para que hoy podamos volver a abrir las puertas de este centro y seguir ofreciendo la mejor atención a los niños y niñas y a sus familias. Albal siempre estará agradecida por su apoyo en uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro municipio", concluyó el alcalde.

Inauguración del Centro de Atención Temprana tras la reconstrucción del espacio afectado por la dana. / A. Albal

"Una de las prioridades desde el primer día"

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María José Hernández, destacó que la recuperación del Centro de Atención Temprana "ha sido una de las prioridades del ayuntamiento desde el primer día, porque somos plenamente conscientes de lo que supone para los niños y niñas, sus familias y para toda la comarca disponer de un recurso como este".

Asimismo, agradeció especialmente la colaboración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya donación ha sido determinante para hacer realidad la reconstrucción; del CERMI CV, que ha gestionado la ayuda concedida por UNESPA destinada al equipamiento de las instalaciones; de AVAPACE, por su implicación permanente en la gestión del recurso; y de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Albal, por el trabajo desarrollado durante todo el proceso de recuperación.

El presidente de AVAPACE, Pepe Marquina, puso en valor la colaboración entre administraciones, entidades y organizaciones que ha permitido devolver a la comarca este recurso de referencia.

"Devolver esperanza y oportunidades a muchas personas"

"La atención temprana es fundamental para favorecer el desarrollo de los menores y mejorar su calidad de vida, pero también para ofrecer a las familias las herramientas y el respaldo que necesitan durante todo el proceso. Recuperar este centro supone devolver esperanza y oportunidades a muchas personas", señaló.

La jornada concluyó con un emotivo corte de cinta, protagonizado por Elder Jose Hernández y la Hermana Angels Moreno, un gesto que simbolizó el renacer del Centro de Atención Temprana y el esfuerzo conjunto de instituciones, entidades y sociedad civil para recuperar un servicio imprescindible tras la dana.

La vicealcaldesa cerró el acto poniendo en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible la reapertura.

"La suma de esfuerzos entre administraciones, entidades sociales y organizaciones solidarias demuestra que, cuando todos remamos en la misma dirección, somos capaces de devolver la normalidad a servicios tan esenciales como el Centro de Atención Temprana", concluyó Hernández.