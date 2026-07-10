Bonrepòs i Mirambell cierra el paso a los coches en el camino del Carraixet con una puerta automatizada

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell ha instalado una puerta automatizada en el camino del barranco del Carraixet, en dirección a Vinalesa, con el objetivo de restringir el paso de vehículos no autorizados, mejorar la seguridad y preservar uno de los principales corredores ambientales y de movilidad sostenible de l'Horta Nord.

La actuación municipal forma parte de las mejoras previstas para la adecuación paisajística y funcional de este entorno natural y se ha desarrollado en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Según el consistorio, la medida busca ordenar el tránsito y evitar el deterioro del camino provocado por el paso indiscriminado de vehículos a motor.

Presentar una instancia

Pese a la instalación de la nueva barrera, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell subraya que el camino seguirá siendo de uso libre para peatones y ciclistas, que podrán recorrer el barranco del Carraixet sin ninguna restricción. La puerta únicamente limita el acceso de los vehículos a motor, que solo podrán entrar cuando exista una justificación, como labores agrícolas, mantenimiento o servicios autorizados.

Para acceder con un vehículo será necesario presentar una solicitud en el registro municipal, indicando el motivo del acceso. Tras comprobar que la petición está justificada, el Ayuntamiento facilitará un mando para abrir la puerta automatizada.

Un corredor natural más protegido

La medida pretende reforzar la conservación del entorno del Carraixet, un espacio utilizado diariamente por vecinos de Bonrepòs i Mirambell y de otros municipios de la comarca para caminar, correr o desplazarse en bicicleta. Al reducir el tráfico motorizado también se mejora la seguridad de los usuarios más vulnerables y se favorece una movilidad más sostenible.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación se integra en el proyecto de mejora integral del camino y supone un nuevo paso para compatibilizar el uso agrícola con la protección ambiental y el disfrute ciudadano de este espacio natural.

Con esta intervención, Bonrepòs i Mirambell se suma a la tendencia de numerosos municipios del área metropolitana de Valencia de limitar la circulación de vehículos en caminos rurales y corredores verdes para priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta, reducir el impacto sobre el medio natural y mejorar la convivencia entre los distintos usos del territorio.