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Política municipal

Compromís per Catarroja ratifica a Jose Cuberos como candidato para 2027

La asamblea local de la coalición valencianista apoya de forma unánime la candidatura del actual vicealcalde y concejal de Educación y Modernización

El candidato por Compromís, Jose Antonio Cuberos.

El candidato por Compromís, Jose Antonio Cuberos. / C. C.

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Redacción Levante-EMV

Catarroja

La asamblea de Compromís per Catarroja ha ratificado por unanimidad a Jose Cuberos como candidato de la coalición valencianista a la Alcaldía en las elecciones municipales del 2027. Con esta decisión, Compromís apuesta por una candidatura que combina experiencia de gestión municipal, un profundo conocimiento de la realidad educativa y asociativa de Catarroja y un fuerte arraigo en el municipio.

Jose Cuberos es concejal del Ayuntamiento desde 2019, al frente de las áreas de Educación y Modernización, y desde noviembre de 2025 ejerce también como vicealcalde, después de que Jesús Monzó, alcalde entre 2015 y 2023, decidiera continuar la legislatura únicamente como concejal de Personas Mayores.

Antes de entrar en la política municipal, Cuberos mantuvo una intensa implicación en la sociedad civil catarrogina, especialmente a través del AMPA del CEIP Joan XXIII y de la Sociedad Musical L'Artesana, una trayectoria que ha marcado su forma de entender el servicio público, basada en la proximidad, la participación y el compromiso con el pueblo.

Durante estos años, ha destacado especialmente por su trabajo en el ámbito educativo, impulsando iniciativas de apoyo a los centros escolares, defendiendo las necesidades educativas del municipio frente a otras administraciones y participando activamente en la reconstrucción de los espacios educativos afectados por la dana.

"Ilusión" y "responsabilidad"

Tras su ratificación, Cuberos agradeció la confianza depositada por la militancia y aseguró que afronta este reto "con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de seguir trabajando per Catarroja". "Queremos construir un proyecto de pueblo inclusivo, en el que todas las personas se sienten parte de Catarroja. Un municipio con más zonas verdes, con espacios públicos pensados para las personas, con servicios públicos de calidad y con oportunidades para todos y todas", ha señalado.

El ya oficialmente candidato de Compromís per Catarroja ha destacado también que los próximos meses servirán para seguir escuchando al vecindario y recogiendo propuestas que permitan definir el proyecto de futuro de la coalición.

"La reconstrucción después de la dana sigue siendo una prioridad, pero también debemos pensar en la Catarroja que queremos para los próximos años. Queremos un pueblo más habitable, más sostenible, donde la vivienda no sea un lujo sino un derecho y donde las personas jóvenes puedan quedarse a vivir", ha afirmado.

Nueva etapa en Compromís

Desde Compromís per Catarroja han destacado que la candidatura de Jose Cuberos abre una nueva etapa para el proyecto progresista y valencianista en el municipio, con la voluntad de reforzar aún más la defensa del territorio, de los servicios públicos, de la cultura, de las políticas de vivienda y de emergencia climática. La coalición considera que el momento actual exige reivindicar con mayor firmeza estos valores democráticos y hacer frente a los discursos que pretenden cuestionar los servicios públicos, la diversidad y la identidad.

Noticias relacionadas y más

La coalición iniciará ahora el proceso de elaboración de su programa electoral con el objetivo de construir, de forma asamblearia y abierta a la participación de la ciudadanía, una propuesta compartida que dé respuesta a los principales retos de futuro de Catarroja. Tanto la elaboración del programa como el resto de los principales procesos de decisión se desarrollarán de forma asamblearia, fieles al modelo participativo que caracteriza a la coalición.

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