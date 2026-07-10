Dimite el concejal de Urbanismo de Manises de APM-Compromís, Guillermo Martínez

El concejal de Urbanismo de APM-Compromís de Manises, Guillermo Martínez Miquel, ha dimitido del cargo en la última sesión plenaria celebrada en la ciudad. Martínez llevaba también las áreas de Salud Pública, Bienestar animal y Agricultura, que ahora pasarán al siguiente de la lista en el partido, y su dimisión se produce una semana después de que Compromís se alzará con la vara de mando para cumplir el pacto con sus socios de gobierno PSPV-PSOE y Podem. También estuvo al frente de la Concejalía de Deportes en la pasada legislatura.

Las razones argumentadas por el ya exedil son "estrictamente laborales", como reafirmó en su intervención, ya que pasará a ocupar una plaza como trabajador de la administración pública en la Fiscalía. Martínez afirmó que ostentar este cargo público "ha sido la responsabilidad más grande de mi vida, trabajar por la ciudad en la que he crecido" y pidió disculpas por sus "errores", con la esperanza de "haber contribuido a la mejora y transformación de Manises".

Despedida del pleno

El concejal tuvo palabras de agradecimiento para toda la corporación municipal, la oposición y sus socios de gobierno, con los que "siempre hemos sabido encontrar los puntos de encuentro". Por último, recordó que "aquí todos estamos de paso" y afirmó estar seguro de que "la Manises de 2027 será mejor que la de 2023".

Los grupos de la oposición, PP y Vox, agradecieron al concejal su dedicación y le desearon suerte en su nueva etapa profesional, al igual que su partido y socios de gobierno, PSPV y Podem, quienes destacaron su trabajo al frente de las concejalías de Deportes y Urbanismo, que ha dirigido en estas dos últimas legislaturas. El alcalde, Jesús Borràs le dedicó unas palabras, esperando que vuelva a la política más adelante.

Desde APM-Compromís han emitido un comunicado en el que ponen en valor el cargo que ha ostentado y "defendido con el máximo orgullo". "Gracias por la honestidad, lealtad, respeto, humildad y lucha en el camino recorrido, al lado correcto de la historia", señalan y añaden que "para ti, empieza una nueva etapa, un camino que estamos seguros y seguras que estará lleno de todo el éxito que merece".

Dimisión en el seno del PP

Esta es la segunda dimisión en el seno de la corporación municipal en menos de un mes y poco menos de un año de las próximas elecciones municipales, ya que ayer mismo se conocía la del concejal del PP Javier Medina, también por "motivos laborales".