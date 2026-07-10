Godella refuerza Protección Civil con tecnología de última generación para mejorar la gestión de emergencias

El Ayuntamiento de Godella ha dado un nuevo paso en la modernización de los recursos destinados a la gestión de emergencias gracias a la colaboración de la multinacional TP-Link, que ha cedido equipamiento tecnológico de última generación para reforzar las capacidades operativas de la Agrupación Local de Protección Civil.

La incorporación de este nuevo material permitirá optimizar el funcionamiento de los Puestos de Mando Avanzado (PMA) que se despliegan durante emergencias, dispositivos preventivos y grandes eventos. Entre el equipamiento cedido figuran sistemas de comunicaciones inalámbricas, soluciones de videovigilancia y dispositivos de conectividad, que facilitarán la creación de infraestructuras temporales de comunicaciones seguras, estables y de alta disponibilidad.

Acceder en tiempo real

Gracias a esta dotación tecnológica, Protección Civil de Godella podrá mejorar la coordinación entre los distintos servicios de intervención, acceder en tiempo real a información operativa y disponer de herramientas que agilicen la toma de decisiones durante cualquier situación de emergencia. Todo ello permitirá ofrecer una respuesta más rápida, eficaz y coordinada, reforzando la seguridad de la ciudadanía.

Godella refuerza la capacidad operativa de Protección Civil con nueva tecnología para la gestión de emergencias. / A. Godella

"La seguridad es una prioridad"

El alcalde de Godella, José María Musoles, ha subrayado la relevancia de esta colaboración entre la administración pública y el sector privado para seguir fortaleciendo los servicios municipales. “La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad para este ayuntamiento. Contar con recursos tecnológicos de última generación permitirá que nuestra Agrupación de Protección Civil disponga de mejores herramientas para actuar con rapidez, coordinación y eficacia ante cualquier emergencia. Agradecemos a TP-Link su compromiso con Godella y con un proyecto que repercute directamente en la protección de toda la ciudadanía”, ha señalado.

Con esta iniciativa, la Agrupación Local de Protección Civil de Godella se sitúa entre las organizaciones de voluntariado mejor preparadas tecnológicamente, consolidando un modelo basado en la innovación, la prevención y la mejora continua de los servicios públicos.

Además, esta colaboración evidencia el valor de la cooperación entre administraciones públicas y empresas tecnológicas para incrementar la resiliencia de los municipios frente a los nuevos retos en materia de emergencias. La incorporación de soluciones avanzadas de conectividad y gestión de la información supone un nuevo impulso a la apuesta del Ayuntamiento de Godella por una Protección Civil más eficiente, preparada y al servicio de la ciudadanía.