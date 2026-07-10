Masíes y el barrio Badía estrenan nuevas obras de asfaltado y mejora del espacio público

El Ayuntamiento de Moncada sigue avanzando en su compromiso de mejorar todos los barrios del municipio con nuevas actuaciones de mantenimiento y adecuación del espacio público. Esta semana, las intervenciones llegan a Masíes y al Barrio Badía con trabajos de asfaltado y con el nuevo dispositivo especial del plan de choque de limpieza impulsado por el alcalde Álvaro Gonzalvo hace unas semanas.

En Masíes ya han comenzado los trabajos de fresado y asfaltado de las calles 124, 134 y 145, una actuación que permitirá renovar el pavimento y mejorar las condiciones de circulación.

En el Barrio Badía, las obras de asfaltado se llevarán a cabo a lo largo del mes de julio en las calles de Castelló, Micalet y Extremadura, dentro del plan municipal de renovación de pavimento en los barrios. Estas calles se suman a otras como la Calle Doctor Moliner, la Pinta o la calle de Córdoba en el Barrio del Pilar.

Plan de choque

Paralelamente, el consistorio sigue desplegando el plan de choque de limpieza. El dispositivo especial ya ha actuado en el parque de la calle València en el Barrio Badía, un espacio donde el vecindario había reclamado una intervención, con trabajos realizados mediante soplete, barredora y un camión de agua a presión con productos específicos de limpieza. También se ha ampliado la actuación integral de limpieza en las calles colindantes como la Calle de Alcoi.

"Montcada es una ciudad de barrios"

El alcalde de Montcada, Álvaro Gonzalvo, ha destacado que "Montcada también es una ciudad de barrios. Por eso, seguimos actuando allí donde hace falta, mejorando las calles, reforzando la limpieza y atendiendo a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Gestionar, cuidar y continuar mejorando Montcada es el camino que prometí y es el que seguiremos implantando".