Nueve menores entre los 18 desalojados por el incendio de un edificio ocupado en Benetússer

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Benetússer mantienen el seguimiento de las personas afectadas por el incendio declarado en la madrugada del jueves en un edificio ocupadode la calle Nuestra Señora del Socorro, un suceso que obligó a desalojar el inmueble y el edificio colindante.

Nueve menores

Según ha podido saber Levante-EMV, un total de 18 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, entre ellas 9 adultos y 9 menores. Tras el desalojo, el ayuntamiento ofreció una solución habitacional a todos los afectados.

El incendio de la finca de Benetússer durante la madrugada. / Levante-EMV

Sin embargo, únicamente dos de los adultos aceptaron el alojamiento ofrecido por el consistorio. El resto de las personas desalojadas ha podido reubicarse temporalmente en viviendas de familiares, según han confirmado fuentes solventes a este diario.

Desde el ayuntamiento han señalado que los Servicios Sociales permanecen en contacto permanente con todas las familias afectadas para conocer su situación y prestar el apoyo necesario tras el incendio.

Origen en uno de los áticos

El fuego, cuyo origen continúa siendo investigado por la Guardia Civil, se declaró en uno de los áticos del edificio durante la madrugada del jueves y obligó a la intervención de los bomberos, que incluso tuvieron que regresar horas después debido a una reactivación de las llamas. A pesar de la intensidad del incendio, no se registraron heridos, aunque el inmueble continúa desalojado mientras se evalúan los daños y se garantiza la seguridad del edificio.