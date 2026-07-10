Paiporta abre tres piscinas gratuitas como refugio climático mientras reconstruye las instalaciones dañadas por la dana

El Ayuntamiento de Paiporta pondrá en funcionamiento la próxima semana tres piscinas temporales gratuitas en el Polideportivo Municipal para ofrecer a la población una alternativa de ocio y protección durante los episodios de altas temperaturas. La actuación se integra en el proyecto local de refugios climáticos, con el que el consistorio pretende habilitar espacios accesibles y seguros frente al calor extremo, ya que aún no están disponibles los espacios acuáticos que arrasó la dana de octubre de 2024.

Las instalaciones se han ubicado en la pista de patinaje del complejo deportivo y tendrán una capacidad aproximada para 200 personas al día. El espacio contará también con una zona de sombra y descanso en las pistas cubiertas, pensada para que las familias puedan resguardarse del sol durante las horas de mayor calor.

Las imágenes de los trabajos muestran ya montadas las piscinas rectangulares y una gran instalación hinchable infantil, equipada con varios toboganes y elementos decorativos de colores. El Ayuntamiento ultimaba estos días el acondicionamiento del entorno, con césped artificial y áreas diferenciadas para el baño y el descanso.

Dos piscinas para jóvenes y adultos y otra infantil

El recinto contará con dos piscinas rectangulares de diez por quince metros, con una profundidad de 1,10 metros, destinadas principalmente a jóvenes y adultos. La oferta se completa con una piscina infantil de grandes dimensiones y menor profundidad, equipada con diferentes toboganes. Esta zona está concebida para que los niños puedan refrescarse y jugar en un espacio adaptado a su edad. El horario previsto será de 11.00 a 19.00 horas, y los menores de 13 años deberán acceder acompañados por una persona adulta.

Montaje de las piscinas. / A. P.

La alcaldesa en funciones de Paiporta, Marian Val, ha explicado que la instalación busca dar una respuesta provisional a las necesidades de la población mientras avanza la tramitación para reconstruir las piscinas municipales que destruyó la dana. “Queremos ofrecer una solución temporal de actividades y espacios frente al calor para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del verano en condiciones de seguridad y bienestar”, ha señalado.

Entrada gratuita con reserva previa

El acceso será gratuito, aunque será necesario reservar anticipadamente para controlar el aforo. Las entradas podrán solicitarse desde el martes 14 de julio a través de la página web municipal.

El ayuntamiento destaca que las altas temperaturas afectan especialmente a las personas mayores, la infancia y otros colectivos vulnerables, pero también condicionan las actividades diarias de numerosas familias que no disponen de espacios adecuados para combatir el calor. “Ponemos a disposición de la ciudadanía un espacio gratuito, accesible y pensado para que mayores y pequeños tengan una alternativa de ocio saludable durante los meses más calurosos”, ha añadido Val.

Más refugios climáticos durante el verano

Las piscinas constituyen una de las primeras actuaciones visibles de la estrategia municipal de adaptación al calor. El proyecto contempla ampliar progresivamente la red de refugios climáticos con nuevos espacios y servicios que permitan mejorar el confort y reducir la exposición de la población a las temperaturas extremas.

El consistorio prevé anunciar durante las próximas semanas nuevas medidas dentro de este programa. El objetivo es reforzar la protección ciudadana y adaptar los espacios públicos de Paiporta a unos veranos marcados por episodios de calor cada vez más intensos y prolongados.