Solidaridad
Paterna acoge a 13 niños y niñas saharauis con el programa ‘Vacaciones en Paz’
La edil Isabel Segura destaca el compromiso de Paterna con los valores sociales y la cooperación durante la bienvenida a los 13 niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'
La ciudad de Paterna ha recibido este verano a 13 niños y niñas saharauis en el marco del programa solidario ‘Vacaciones en Paz’, que permite a menores procedentes de campamentos de refugiados pasar los meses de julio y agosto con familias de acogida.
La iniciativa, impulsada con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación Sahara Lliure Paterna Valencia, cuenta un año más con la implicación de familias paterneras y de municipios cercanos.
Bienvenida institucional
En el acto de bienvenida institucional, celebrado el jueves por la tarde en el salón de plenos del consistorio, participaron la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, y la concejala de Fiestas, Andrea López, quienes agradecieron la solidaridad de las familias y destacaron el compromiso de la ciudad con los valores sociales y la cooperación.
El programa busca ofrecer a estos menores una estancia en mejores condiciones para disfrute durante el periodo estival, al tiempo que visibiliza la situación del pueblo saharaui.
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