Paterna propone declarar festivo el 16 de marzo para los escolares en fallas

El Consell Escolar de Paterna ha aprobado, en su reunión de este miércoles, solicitar a la Conselleria de Educación que el 16 de marzo de 2027 sea no lectivo en los colegios e institutos de la ciudad por la fiesta de Fallas, con lo que se sumaría a los días 17 y 18 aprobados para tener una semana larga fallera con fiesta en los centros escolares. El día 19, San José, es fiesta autonómica. Solo habría clase el lunes, 15 de marzo, si prospera la petición ante la Generalitat. València también ha pedido que ese lunes sea fiesta.

Paterna vuelve a pedir que el martes, 16 de marzo, sea festivo para los escolares como ya hizo en las pasadas Fallas de 2026 cuando el Consell Escolar siguió los pasos de València, a la que la Generalitat había autorizado, a finales de 2025, de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del ayuntamiento.

El antecedente de este año

En aquel momento, el Ayuntamiento de Paterna consideraba que si se autorizaba a València también se tenía que aprobar el calendario para el resto de ciudades falleras que lo habían pedido, cosa que finalmente sucedió, aunque muy cerca de la celebración de la semana fallera y debido a la presión ejercida por poblaciones como Torrent, Mislata, Burjassot, Xirivella y Quart de Poblety Picassent.

Entonces como ahora se defiende que el día 16 sea no lectivo en los colegios para que los estudiantes paterneros/as puedan disfrutar plenamente de las Fallas, especialmente tras la noche de la tradicional plantà de los monumentos falleros, que tiene lugar el 15 de marzo y marca el comienzo festivo de la semana fallera.

Casi 4.000 falleros

Las Fallas de Paterna cuentan con un importante tejido fallero conformado por un total de 19 comisiones y casi 4.000 falleros/as y ha subrayado que "forman parte esencial de la historia sociocultural y del arraigo festivo" del municipio.

La petición de Torrent

Paterna se suma al Consejo Escolar Municipal (CEM) de Torrent, que también ha vuelto a solicitar a la Dirección Territorial de Educación que los días 16, 17 y 18 de marzo de 2027 sean no lectivos en los centros educativos del municipio y así ampliar la semana festiva de Fallas.

La propuesta fue aprobada en la reunión celebrada este miércoles por el CEM y deberá recibir ahora el visto bueno de la Dirección Territorial de Educación, que será la encargada de autorizar definitivamente el calendario escolar del curso 2026-2027. Además de los tres días previos a San José, el Consejo Escolar Municipal ha acordado solicitar como jornadas no lectivas el lunes 7 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, y el 3 de febrero, festividad de Sant Blai, patrón de Torrent.

Convertir en lectivos el 22 y 23 de diciembre

La propuesta contempla, además, acogerse al sistema de permutas establecido por la Conselleria de Educación, de forma que los días 17 y 18 de marzo pasarían a ser no lectivos a cambio de convertir en lectivos el 22 y el 23 de diciembre, inicialmente incluidos en el calendario como vacaciones de Navidad.