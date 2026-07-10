El PP propone reurbanizar la Canyada con calles de sentido único, más aceras y nuevas vías de evacuación

El Partido Popular de Paterna ha presentado una propuesta para desarrollar un Plan Integral de reurbanización de la Canyada con el objetivo de unificar las futuras actuaciones urbanísticas y definir el modelo de este núcleo residencial para las próximas décadas. La formación considera que las obras impulsadas actualmente por el gobierno municipal, que encabeza el alcalde socialista Juan Antonio Sagredo, con una inversión anunciada de 5,5 millones de euros, son actuaciones "aisladas que no solucionan de manera conjunta los problemas de movilidad, accesibilidad, urbanización y seguridad" del barrio.

Frente a este modelo del gobierno del PSPV-PSOE, el PP propone diseñar toda la Canyada con "criterios comunes" y convertirla en una zona urbana “homogénea, moderna, accesible y segura”. El plan afectaría tanto a la configuración de las calles secundarias como a las principales vías de comunicación y evacuación.

Calles de sentido único para ampliar las aceras

Uno de los principales cambios planteados consiste en transformar las calles secundarias en vías de sentido único de circulación. Con esta reorganización, el PP sostiene que se podría reducir el espacio destinado a los vehículos y ganar superficie para construir aceras más amplias y accesibles.

La propuesta también contempla integrar los contenedores de residuos en las propias aceras y aplicar un criterio común de pavimentación, mobiliario urbano y arbolado. Los populares defienden mantener y proteger los pinos existentes, uno de los elementos característicos del paisaje de la Canyada.

El proyecto plantea igualmente que las redes de telecomunicaciones sean soterradas antes de renovar las aceras. El objetivo sería evitar que las nuevas zonas peatonales tengan que levantarse posteriormente para realizar canalizaciones o reparaciones.

Grandes avenidas con carril bici y paradas accesibles

Para las vías principales, el Partido Popular propone crear avenidas de doble sentido, dotadas de carriles bici y paradas de autobús modernas y accesibles.

Estas avenidas deberían facilitar los desplazamientos cotidianos, pero también funcionar como corredores de evacuación en caso de incendio forestal u otra emergencia. La configuración residencial de la Canyada y la limitada capacidad de algunos accesos han convertido las salidas del barrio en una de las principales preocupaciones vecinales.

En concreto, el PP plantea intervenir en las calles 15, 29 y 200, además de reforzar las conexiones conel polígono industrial Fuente del Jarro, la urbanización Colinas de San Antonio y el eje Montecañada-Kinépolis. La intención es generar itinerarios alternativos que permitan repartir el tráfico y acelerar una eventual evacuación.

Un proyecto pensado para las próximas décadas

Los populares defienden que el municipio debe "abandonar las intervenciones puntuales" y elaborar un documento que determine cómo deben ejecutarse las obras durante los próximos 40 o 50 años. "No se trata de hacer obras aisladas, sino de diseñar la urbanización que queremos para los próximos 40 o 50 años”, sostiene el grupo municipal, que reclama una transformación planificada de los espacios públicos.

La propuesta presentada establece las líneas generales del modelo urbanístico, aunque no concreta por el momento el presupuesto necesario, los plazos de ejecución ni las fases en las que se desarrollarían las actuaciones.

El PP asegura que su objetivo es convertir la Canyada en una urbanización de "referencia" por su movilidad, accesibilidad, seguridad y calidad del espacio público, y reclama que las próximas inversiones municipales se integren en una planificación global. "Ha llegado el momento de pensar en grande", concluyen los populares.