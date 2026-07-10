La opción elegida de la ronda norte de Mislata: el trazado más alejado pero que obliga a modificar el PAT de la huerta

La alternativa de trazado escogida para la futura ronda norte de Mislata, presentada este miércoles en el recinto sociocultural La Fábrica por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para iniciar el proceso de participación pública con encuesta, supondrá una futura solución de movilidad para los problemas de tráfico que hoy presenta la conexión con València, pero también una afección a suelo protegido de la huerta y la necesidad de tramitar modificaciones urbanísticas antes de que la infraestructura pueda ejecutarse.

La documentación del "Proyecto Básico de la conexión viaria de la zona norte de Mislata" reconoce que la alternativa tres seleccionada, la más alejada de la trama urbana, discurrirá por zonas que actualmente tienen la consideración de dotaciones de red primaria de zonas verdes y por terrenos sujetos a protección agrícola. Por ello, el proyecto advierte de que la ocupación de estos suelos hará necesaria una Modificación Puntual del Plan General de Mislata y, además, una modificación puntual que se regirá por la normativa específica del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta de València, respectivamente.

La actuación pretende conectar la avenida Escultor Navarro, en Mislata, con la glorieta de Pío Baroja y General Avilés, en València, mediante un vial urbano de un carril por sentido y un itinerario ciclopeatonal. La solución elegida, tal como avanzó ayer Levante-EMV, es la alternativa que plantea un viaducto de 200 metros sobre el antiguo cauce del Turia y el futuro sistema de parques metropolitanos.

Reducir el impacto del tráfico

El proyecto defiende esta opción porque permite alejar el trazado de la zona urbana, reducir el impacto directo del tráfico rodado sobre el casco de Mislata y mejorar la continuidad de los espacios libres entre el Parque de la Canaleta, el Parc Natural del Túria, el Parque de Cabecera y el futuro parque metropolitano. Así, el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, aseguró, durante la presentación del plan de participación pública del proyecto, que la Generalitat está trabajando para "compatibilizar las necesidades de movilidad con la protección de la huerta, del paisaje y de los valores ambientales presentes en el entorno", desde una nueva perspectiva que "prioriza la integración territorial y ambiental de la infraestructura, garantizando su compatibilidad con la huerta, la acequia de Rascanya y el Bien de Interés Cultural (BIC) Molí del Sol.

Martínez Mus y Fernández Bielsa. / GVA

El conseller destacó que la Generalitat "mantiene su compromiso de desbloquear esta infraestructura estratégica para el municipio” que llevaba "pendiente desde hace más de dos décadas", y reconoció la complejidad técnica, ambiental y territorial de la actuación, defendiendo "la importancia del trabajo realizado para avanzar hacia una solución equilibrada".

Por su parte, el alcalde Carlos Fernández Bielsa agradeció la "voluntad" de la Generalitat de impulsar una actuación "largamente esperada por Mislata", destacando que el acceso norte "solo será posible desde la colaboración entre administraciones y escuchando a la ciudadanía". El alcalde defendió además que el proyecto combine la mejora de la movilidad con dar solución a los atascos diarios en los accesos a la ciudad.

Las diferentes alternativas

La comparación entre alternativas es uno de los puntos centrales del documento técnico. La alternativa 1 planteaba un cruce mediante un viaducto de 92 metros sobre el antiguo cauce y el futuro Sistema de Parques Metropolitanos. La alternativa 2 proponía un paso inferior de 420 metros, con una altura libre interior de 4,5 metros, bajo el antiguo cauce. La alternativa 3, finalmente escogida, opta por un viaducto más largo, de 200 metros, y un trazado más separado del borde urbano.

La tres alternativas estudiadas. En verde, la opción 3 seleccionada. / GVA

Según el análisis multicriterio realizado, las alternativas 1 y 2 fueron descartadas por su mayor proximidad a la zona urbana, por el mayor impacto del tráfico rodado en el entorno residencial y por el mayor efecto barrera con el Parque de la Canaleta. En el caso de la alternativa 1, ese efecto se debería a la necesidad de terraplenes para salvar el desnivel; en la alternativa 2, a los desmontes necesarios para ejecutar el paso inferior. Además, la opción soterrada se considera menos adecuada por criterios de inundabilidad.

El propio documento admite, no obstante, que las alternativas 1 y 2 tenían una menor afección a terrenos de huerta y al Parc Natural del Túria. Es decir, la solución elegida no es la de menor impacto sobre el suelo agrícola protegido, sino la que el análisis técnico considera más equilibrada al ponderar tráfico, integración urbana, continuidad de espacios libres, funcionalidad, afección ambiental y coste.

La clave está en el distinto enfoque de cada opción. Las alternativas 1 y 2 discurrían por la margen derecha del antiguo cauce, más próximas al Parque de la Canaleta y al casco urbano de Mislata. La alternativa 3, en cambio, cruza el antiguo cauce manteniendo la alineación de la avenida Escultor Navarro y gira después hacia el este para adaptarse al borde sur de los campos cultivados de la huerta hasta buscar la conexión con Pío Baroja y General Avilés.

Medidas de integración paisajística

Ese desplazamiento permite alejar el tráfico del área urbana, pero obliga a intervenir en un espacio más sensible desde el punto de vista territorial. Por eso, el proyecto incorpora medidas de integración paisajística, como la revegetación de taludes, la plantación de arbolado, el tratamiento de bordes e intersticios de la infraestructura y el uso de especies autóctonas o vinculadas a los cultivos tradicionales de la zona y al ecosistema de ribera.

Trazado de la actuación escogida para la conexión con València. / GVA

La Conselleria plantea el nuevo vial como una infraestructura de carácter urbano, con velocidad limitada a 50 kilómetros por hora y reducción a 30 kilómetros por hora en los tramos inicial y final. La sección prevista incluye una calzada de seis metros, con un carril de tres metros por sentido, arcenes de medio metro y bermas de un metro. También se prevé un carril bici de 2,5 metros y una acera de entre 2,8 y 3,4 metros con arbolado y mobiliario urbano.

El objetivo declarado es aliviar el tráfico del centro de Mislata, descongestionar sus calles interiores, reducir el tráfico de paso y mejorar la conexión de la zona norte del municipio —incluido el futuro desarrollo del sector Quint II— con València y el área metropolitana. La calle San Antonio aparece como el principal cuello de botella actual, al ser el único eje con acceso a València y continuidad a lo largo del casco urbano, con tráficos de entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios.

La nueva fase de participación pública servirá para recoger alegaciones y observaciones sobre el Estudio de Integración Paisajística. En este sentido, el conseller ha resaltado que la participación pública “no es un trámite más”, sino una forma de entender la gestión pública basada en la escucha activa y la búsqueda de soluciones compartidas.