Torrent celebrará este domingo su tradicional concierto “Torrent a dos bandes”

Tras la presentación del calendario festivo de Torrent 2026, la ciudad se prepara para vivir uno de los actos más esperados del programa previo a las Fiestas Patronales: el concierto “Torrent a Dos Bandes”, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio y volverá a reunir a las dos grandes sociedades musicales del municipio en una velada cargada de tradición, música y sentimiento torrentino.

La cita comenzará a las 20:30 horas con el tradicional pasacalle que partirá desde la puerta del Ayuntamiento de Torrent hasta la plaza de la Iglesia. En él participarán las bandas de la Unió Musical de Torrent y del Círculo Católico de Torrent, precedidas por sus respectivas banderas y acompañadas por la alcaldesa, Amparo Folgado, junto a la Musa de la Música de la Unió Musical de Torrent, Carla Gallego; el presidente del Círculo Católico de Torrent, Benito Nemesio; el presidente de la Unió Musical de Torrent, Pepe Plaza; además de los miembros del equipo de gobierno y la corporación municipal.

Cita imprescindible

El concierto, convertido ya en una cita imprescindible del calendario festivo de la ciudad, volverá a congregar a cientos de vecinos y visitantes en un ambiente que anuncia la inminente llegada de las Fiestas Patronales. Año tras año, este encuentro musical pone en valor la extraordinaria tradición bandística de Torrent y el papel fundamental que desempeñan sus dos históricas sociedades musicales en la vida cultural del municipio.

En esta edición será la Unió Musical de Torrent la encargada de abrir el concierto, mientras que el Círculo Católico de Torrent pondrá el broche final a la velada. Como es tradición, concluirá su actuación con la interpretación de los himnos de Torrent, de la Comunitat Valenciana y de España, cerrando así una noche que simboliza la unión, el orgullo y la identidad musical de la ciudad.

Se invita a asistir

Desde el Ayuntamiento de Torrent se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de este concierto, que representa uno de los momentos más emotivos y esperados del verano torrentino y que vuelve a demostrar que la música es una de las grandes señas de identidad de la ciudad.