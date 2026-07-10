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Medioambiente y empleo

Torrent contrata a 30 trabajadores para limpiar El Vedat y barrancos y prevenir incendios este verano

El ayuntamiento incorpora durante tres meses a 24 peones y 6 capataces agrícolas dentro del programa SEPE-Corporaciones Locales, con trabajos de desbroce, limpieza y retirada de vegetación en zonas naturales sensibles

Formalización de los contratos de 24 peones y 6 capataces agrícolas.

Formalización de los contratos de 24 peones y 6 capataces agrícolas. / A. T.

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Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha formalizado la contratación de 30 trabajadores agrícolas que durante los próximos tres meses realizarán labores de mantenimiento, limpieza y conservación en el Vedat y en distintos barrancos del término municipal. La actuación combina la creación de empleo agrario con trabajos de prevención de incendios, mejora ambiental y reducción de riesgos ante episodios de lluvias intensas.

Las contrataciones se han realizado a través de la empresa municipal IDEA’T, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario SEPE-Corporaciones Locales. En total, se incorporan 24 peones y 6 capataces agrícolas, que desarrollarán trabajos de utilidad pública vinculados a la conservación del entorno natural y la mejora de zonas forestales y cauces.

Más de 240.000 euros

El programa cuenta este año con un presupuesto total de 243.025,50 euros, de los que 212.414,97 euros proceden de la subvención concedida por el SEPE y 30.610,53 euros corresponden a la aportación del Ayuntamiento de Torrent. Esta cantidad municipal se destina principalmente a completar los costes del proyecto y dotar a los equipos de los medios materiales necesarios.

Barrancos de l'Horteta, Des Gils y les Canyes

Durante los próximos tres meses, los trabajadores actuarán especialmente en la zona forestal de El Vedat y en barrancos como l’Horteta, dels Gils y les Canyes. Entre las tareas previstas figuran trabajos de desbroce, limpieza, retirada de vegetación seca, eliminación de cañas y especies invasoras, mantenimiento de franjas de protección y mejora de la accesibilidad en espacios naturales de difícil intervención.

Estas labores adquieren especial importancia en los meses de verano, cuando las altas temperaturas y la acumulación de vegetación seca elevan el riesgo de propagación de incendios. La reducción de carga vegetal facilita además el acceso de los servicios de emergencia en caso de necesidad y mejora la seguridad de zonas forestales próximas a áreas urbanizadas.

Prevención ante inundaciones

El acondicionamiento de barrancos también tiene una vertiente preventiva frente a inundaciones. La retirada de vegetación acumulada y cañas en los cauces ayuda a reducir obstáculos al paso del agua durante episodios de lluvias intensas, una cuestión especialmente sensible en municipios atravesados por barrancos y zonas de escorrentía.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que el programa tiene una “doble importancia” para la ciudad, ya que ofrece una oportunidad laboral durante tres meses a personas del sector agrario y, al mismo tiempo, permite actuar en espacios naturales que requieren una atención constante para protegerlos y hacerlos más seguros.

Folgado ha subrayado que cada intervención en El Vedat y en los barrancos supone “una inversión en seguridad, prevención y calidad de vida”. Según ha señalado, no se trata solo de limpiar o desbrozar, sino de proteger el patrimonio natural de Torrent, reducir riesgos y cuidar zonas que forman parte de la identidad del municipio.

Coordinación desde Idea't

La gerente de IDEA’T, Isabel Sánchez, ha explicado que la empresa municipal asume la gestión y coordinación de las contrataciones para que los equipos puedan incorporarse con garantías y desarrollar un trabajo organizado y útil para la ciudad. Sánchez ha remarcado que estas contrataciones suponen una oportunidad laboral real para 30 personas y que sus tareas tendrán un impacto directo en la mejora del entorno y la seguridad de las zonas naturales.

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Con esta actuación, Torrent refuerza sus políticas activas de empleo y su estrategia de prevención ambiental en un verano marcado por la necesidad de extremar las actuaciones en zonas forestales, barrancos y espacios naturales próximos a núcleos urbanos.

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