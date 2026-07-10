Música
Vuelve el Cinturó Jove Fest en Aldaia: uno de los festivales gratuitos más potentes del panorama valenciano
Barry B, La Fuga y Buhos son los cabeza de cartel del evento que se celebrará del 2 al 4 de agosto en el Cinturón Verde de Aldaia
Se aproxima uno de los grandes eventos musicales del entorno valenciano. Con su potente cartel de artistas, entre los que destacan Barry B, La Fuga y Buhos, el Cinturó Jove Fest de Aldaia pondrá a cantar y bailar a todo aquel que se acerque al Cinturón Verde a partir de las 22:00 de los días 2,3 y 4 de agosto.
La novena edición de uno de los festivales de entrada libre que más resuenan en el panorama nacional volverá a acoger todo tipo de estilos: pop, punk, rock, rap, electrónica, ritmos urbanos o reggaetón. Entre los artistas confirmados por el organizador, el Ayuntamiento de Aldaia, y Gazpatxo FestCultura, también hay espacio para nombres locales que ya están triunfando en la Comunitat Valenciana.
Tres cabezas de cartel de lujo
Los cabezas de cartel son Barry B, una de las voces más personales y vanguardistas del pop nacional; La Fuga, mítica banda de rock con casi treinta años de potentes directos y Buhos, referentes del pop y el mestizaje festivo inmersos en su gira de 20º aniversario. Destaca también Nosotros tres, banda local de Aldaia que irrumpe con fuerza en la escena indie y post-punk nacional.
El festival contará además con grandes referentes como The Locos, el enérgico grupo de ska-punk liderado por Pipi (ex Ska-P); Periferia, una de las propuestas más interesantes del nuevo rock estatal; Cactus, con su aclamada fusión urbana de rap y ritmos tropicales en valenciano; y MOMO, el nuevo y visceral proyecto de rock alternativo y punk de Marcos (cantante de Mafalda).
Acceso totalmente gratuito
Completan el cartel Naina, joven promesa que revoluciona la escena pop actual; junto a las vibrantes sesiones para la pista de baile a cargo de DJ Trapella y sus mezclas frescas con compromiso social; Las Hienas, dúo de la Vega Baja experto en combinar mestizaje y ritmos latinos; y ELE DJ, con sus dinámicos sets de house, reggaetón y electrónica comercial.
El acceso al recinto es totalmente gratuito. Toda la información de horarios por días estará disponible próximamente en los canales oficiales de los organizadores.
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