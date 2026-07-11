Aldaia encara los días más especiales de las Fiestas del Cristo 2026

El municipio de Aldaia ya está inmerso en las Fiestas del Cristo 2026. Desde finales de junio se han celebrado eventos como la Festa del Barrejat, las Ambaixades mora y cristiana, la Dansà de fiestas protagonizada por el Grup de Ball de la Ronda d’Aldaia junto a los tabaleters y dolçainers y diversos actos festivos organizados por la Federación de Moros y Cristianos o los Clavarios del Cristo o el Aldaia Ràdio Fest. Además, la emisora local salió a la calle para premiar a sus programas más destacados de la temporada con animación en vivo a cargo del grupo ‘Nosotros Tres’, talleres infantiles y refrescos, detalles y sorpresas para los asistentes.

Este sábado, 11 de julio, llega uno de los momentos más esperados por el público: el Gran desfile de los Moros y Cristianos, que recorrerá las principales calles del municipio; el jueves 16, Aldaia celebrará una fiesta pensada para jóvenes de entre 12 y 30 años llamada ‘Apoketanit’, una iniciativa municipal con actividades deportivas y culturales al aire libre en una velada en la que la música será la protagonista para disfrutar del ocio de una manera saludable. La Banda Sinfónica de Aldaia, la Unió Musical d’Aldaia y el Orfeó también tendrán su espacio.

El desfile de Moros y Cristianos tendrá lugar este sábado, 11 de julio. / ED

Uno de los eventos más esperados es la carrera XVI 10k, que contará con una categoría para los corredores infantiles y otra para los absolutos. La jornada culminará con la Noche del Pop para rememorar los éxitos de los 80 y 90 en el Cinturón Verde con la sesión de Dj Spektra FM.

Con la Pujà del Crist, la ‘Nit del Palmito’ y la Fiesta de Colectivos con la orquesta ‘Vértigo Revolution’ dará inicio la fase más intensa de las fiestas. La Ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, el tributo a Manuel Carrasco y el Remember is to Live, que reunirá tres pistas con remember, techno, repiten en la programación de 2026, además del ‘Movimiento K-pop’ en la plaza de las Cortes Valencianas, la actuación de la Asociación Andaluza y la ‘Nit de Farolets’ seguida del espectáculo ‘Una historia encantada’ en la plaza de las Cortes Valencianas y el cine de verano. Por su parte, los más jóvenes podrán disfrutar del Tardeo Jove y la Colour Party, fiesta de música, animación y colores, la Nit Jove y el tributo a Extremoduro.

La Ofrenda de Flores es uno de los actos más esperados por la población. / ED

Desde el 24 de julio hasta el 6 de agosto estará abierta la Feria de atracciones de Fiestas en el Cinturón Verde y, en el día de la inauguración, también se realizará la Entrà de la murta

Los días grandes llegará el turno de la cabalgata infantil, el espectáculo ‘Siempre Dalma’ y el Cinturó Jove Fest, un festival de referencia en la programación musical en el entorno valenciano, que culminará continuará una jornada protagonizada por la cena de las personas mayores.

Las Fiestas del Cristo 2026 cerrarán su programa de actos finalmente el 4 de agosto con el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia, la Ofrenda de Flores al Crist dels Necessitats, la cabalgata, el Corretraca y la Cordà, la Baixà, la mascletà y la solemne procesión del Cristo y el Cant de la Carxofa.

Vuelve el Cinturó Jove Fest, uno de los festivales gratuitos más potentes del panorama valenciano

Se aproxima uno de los grandes eventos musicales del entorno valenciano. Con su potente cartel de artistas, entre los que destacan Barry B, La Fuga y Buhos, el Cinturó Jove Fest pondrá a cantar y bailar a todo aquel que se acerque al Cinturón Verde a partir de las 22 horas de los días 2,3 y 4 de agosto.

La novena edición de uno de los festivales de entrada libre que más resuenan en el panorama nacional volverá a acoger todo tipo de estilos: pop, punk, rock, rap, electrónica, ritmos urbanos o reggaetón. Entre los artistas confirmados por el organizador, el Ayuntamiento de Aldaia, y Gazpatxo FestCultura, también hay espacio para nombres locales que ya están triunfando en la Comunitat Valenciana.

El Cinturón Verde de Aldaia acogerá, un verano más, una nueva edición del Cinturó Jove Fest. / ED

Los cabezas de cartel son Barry B, una de las voces más personales y vanguardistas del pop nacional; La Fuga, mítica banda de rock con casi treinta años de potentes directos; y Buhos, referentes del pop y el mestizaje festivo inmersos en su gira de 20º aniversario. Destaca también Nosotros tres, banda local de Aldaia que irrumpe con fuerza en la escena indie y post-punk nacional.

El festival contará además con grandes referentes como The Locos, el enérgico grupo de ska-punk liderado por Pipi (ex Ska-P); Periferia, una de las propuestas más interesantes del nuevo rock estatal; Cactus, con su aclamada fusión urbana de rap y ritmos tropicales en valenciano; y MOMO, el nuevo y visceral proyecto de rock alternativo y punk de Marcos (cantante de Mafalda).

Completan el cartel Naina, joven promesa que revoluciona la escena pop actual; junto a las vibrantes sesiones para la pista de baile a cargo de DJ Trapella y sus mezclas frescas con compromiso social; Las Hienas, dúo de la Vega Baja experto en combinar mestizaje y ritmos latinos; y ELE DJ, con sus dinámicos sets de house, reggaetón y electrónica comercial.

El acceso al recinto es totalmente gratuito. Toda la información de horarios por días estará disponible próximamente en los canales oficiales de los organizadores.