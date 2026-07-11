Aldaia pide más ayuda para resolver el "problema humanitario" de los 19 asentamientos ilegales en su término municipal

El reciente asesinato de un joven ocurrido en una nave ocupada en Aldaia hace unas semanas ha reavivado el debate político en torno a la seguridad ciudadana, agravado por la publicación de los datos del ministerio del Interior que situaban al municipio, como uno de los que encabezan el ranking del incremento del índice de criminalidad en el último año en la Comunitat Valenciana.

PP, Vox y Compromís reclaman soluciones al equipo de gobierno socialista, que se escuda en que los datos de delincuencia del casco urbano deben segregarse de los del centro comercial Bonaire y pide más ayuda por los asentamientos ilegales.

Según los datos ofrecidos por la concejala de Servicios Sociales, Empar Folgado, en el último pleno, en el municipio existen actualmente 19 puntos de este tipo con la presencia de inmigrantes, que malviven repartidos por el término municipal. "Es un problema humanitario que no podemos resolver solos", reclamó. De hecho, en el mes de junio de 2025, un violento desalojo, en el que echaron a palos y mediante agresiones físicas, a decenas de migrantes de una fábrica ocupada, provocó la intervención de las administraciones para buscar realojos.

Con el paso del tiempo el problema se ha agravado, a pesar de la movilidad de las personas sin hogar que "algunas se van a trabajar fuera, y unas vuelven y otras no", como apuntó Folgado, quien lanzó un dardo al Ayuntamiento de València para advertirle de que "deje de enviarnos a personas cada tres días". En este sentido, Folgado argumentó que los inmigrantes del CAI de la capital, "se suelen quedar varios días en la Ciudad de la Esperanza (CIDES) pero el reglamento es tan estricto que no quieren permanecer allí y se van a los asentamientos cuando obtienen el empadronamiento".

Tres meses para el empadronamiento

Tras el trágico suceso que ha vuelto a sacar a la luz un problema arraigado en la población, Folgado aseguró que se reunieron con el CIDES (Ciudad de la Esperanza) para plantear soluciones y se tomó la decisión de que el ayuntamiento apurará los tres meses que marca la legislación para empadronar a los inmigrantes del centro, "lo primero que piden es esto para conseguir la tarjeta sanitaria, pero empadronarlos es muy fácil, lo difícil es desempadronarlos".

También avanzó que seguiremos trabajando con la conselleria y "hemos pedido una reunión a tres bandas con la consellera de Servicios Sociales, la delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia", además del CIDES y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, "porque también tienen algo que decir. Nosotros no podemos con todo y no podemos dejarlos morir".

Desde Servicios Sociales se trabaja continuamente para atender a las personas sin hogar que ocupan naves y casetas. En noviembre de 2025 se hizo un recuento nocturno, gracias al cual se cuantificaron los asentamientos, y con la Asociación Alanna, financiado por la conselleria en el marco de las ayudas extraordinarias para la recuperación social de los municipios afectados por la dana, se está desarrollando un programa de inclusión social.

El índice de criminalidad baja sin el centro comercial

Ante los índices de criminalidad, el Ayuntamiento de Aldaia convocó una reunión urgente de la Junta Local de Seguridad, donde tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional confirmaron que las últimas estadísticas publicadas sobre seguridad ciudadana estaban distorsionadas por la situación de Bonaire, al contabilizar los delitos cometidos en esa zona como si se hubieran producido en el casco urbano. Además, confirmaron que Aldaia se encuentra actualmente en unos porcentajes muy similares a los del año 2024.

En la reunión, el alcalde, Guillermo Luján, también solicitó a ambos cuerpos "que intensifiquen su presencia en nuestras calles para reforzar los operativos conjuntos con Policía Local y poder dar respuesta a las demandas y necesidades de nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, señaló que "hay una ligera mejora en cuanto a respuesta policial en el ámbito de prevención y resolución y esclarecimiento, y ha habido un aumento de hurtos en establecimientos comerciales, pero que no supone un incremento en la estadística con respecto a un año normal".

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición reclamaron más seguridad en la última sesión plenaria en el debate de una moción que presentó el PP y que los socialistas enmendaron en su totalidad. Los populares propusieron la creación de un plan municipal de seguridad ciudadana con cronograma, memoria económica, indicadores de seguimiento y evaluación pública, entre otros puntos, pero fue desestimada, y se aprobó la presentada por el PSPV que proponía segregar los datos de Bonaire y reclamar el incremento de la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para la oposición, el equipo de gobierno pone como "excusa" el centro comercial, "que también es Aldaia". "Eso es echar balones fuera", comentó Paula García, la concejala del grupo de No Adscritos, mientras que Compromís, coincidió con los socialistas al admitir que “es imposible tapar esta situación”. "Tenemos en problema humanitario con mil personas viviendo indignamente en el término municipal en infraviviendas, porque están censados. Necesitamos ayuda de todas las administraciones porque solos no podemos", añadió el portavoz, Lluís Albert.