Compromís se moviliza contra la ronda norte de Mislata por su impacto en la huerta y el Túria

La futura ronda norte de Mislata abre un nuevo frente político y territorial. Compromís per València ha anunciado su rechazo frontal al trazado seleccionado por la Generalitat para conectar el norte del municipio de l'Horta Sud con València y se ha comprometido a utilizar la vía institucional y el periodo de participación pública para intentar detener el proyecto.

La posición de la coalición en la capital se suma a las críticas formuladas por Compromís per Mislata, que también cuestiona la alternativa propuesta por su afección a terrenos de huerta. Ambos grupos municipales convergen así en su oposición a una infraestructura respaldada por la Generalitat y por el gobierno socialista de Mislata, así como por el ejecutivo popular de València, para descongestionar el tráfico urbano.

Compromís per València califica el proyecto de "temeridad" y sostiene que la solución escogida es, entre las tres estudiadas, la que más afecta al suelo agrícola protegido y al entorno del Parc Natural del Túria. También advierte de que la actuación introducirá una nueva infraestructura viaria junto al cauce después de la experiencia de la dana.

La alternativa elegida tiene un viaducto de 200 metros

El proyecto básico plantea una nueva conexión desde la avenida Escultor Navarro y el camino de Favara, en Mislata, hasta la glorieta situada en el cruce de las avenidas Pío Baroja y General Avilés, ya dentro de València. La solución seleccionada, denominada alternativa 3, contempla un viaducto de 200 metros sobre el antiguo cauce del Túria, tal como avanzó Levante-EMV. El vial dispondría de un carril por sentido, una calzada de seis metros de anchura y velocidades limitadas a entre 30 y 50 kilómetros por hora. La actuación incorpora también un carril bici de 2,5 metros y una acera de entre 2,8 y 3,4 metros, conectados con los itinerarios ciclopeatonales del parque de la Canaleta, el camino del Molí del Sol y el futuro Sistema de Parques Metropolitanos.

El objetivo declarado por la Generalitat es proporcionar una segunda salida a la zona norte de Mislata y reducir la presión que soporta la calle San Antonio, actualmente el principal eje con continuidad hacia València y por el que circulan entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios. El proyecto también pretende dar servicio al crecimiento previsto en el sector Quint II, reducir el tráfico de paso por el casco urbano y mejorar la seguridad vial y la conectividad metropolitana.

El estudio reconoce una mayor afección a la huerta

El principal argumento de Compromís se encuentra en la propia documentación técnica. El estudio admite que las alternativas 1 y 2 tenían una menor afección sobre los terrenos de huerta y el Parc Natural del Túria, aunque fueron descartadas por otros motivos.

La alternativa 1 proponía un viaducto de 92 metros, mientras que la segunda planteaba un paso inferior de 420 metros. Los técnicos las consideraron menos adecuadas por su mayor proximidad a la zona urbana, el impacto del tráfico sobre las viviendas y el efecto barrera que podían generar en el entorno del parque de la Canaleta. La segunda solución presentaba, además, mayores dificultades por cuestiones de inundabilidad.

La alternativa 3 fue seleccionada porque aleja el trazado del núcleo urbano, reduce la afección sobre el itinerario ciclopeatonal de la Canaleta y permite una conexión más continua entre este parque, el Túria, el parque de Cabecera y la futura red de parques metropolitanos.

No obstante, el trazado discurre por suelos clasificados como zona verde de red primaria y por terrenos sometidos a protección agrícola. Su ejecución obligaría, por tanto, a tramitar una modificación puntual del Plan General de Mislata y otra modificación vinculada al Plan de Acción Territorial de la Huerta de València.

Papi Robles alerta de nuevas barreras junto al cauce

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, considera que la afectación territorial invalida la solución elegida y rechaza que se reduzca la protección de estos terrenos para construir una nueva carretera. “Ni un paso atrás para desproteger huerta ni para tocar el Parc Natural del Túria”, afirma Robles. La dirigente sostiene que, tras las consecuencias de la dana, levantar nuevas infraestructuras que puedan actuar como barreras junto al cauce “no es solo un error ambiental, sino una temeridad”.

Robles insiste también en el efecto que, a su juicio, tendrá la carretera sobre la movilidad: “Cada carretera nueva que se abre acaba trayendo más coches, no menos”. Compromís considera que la infraestructura inducirá más desplazamientos en vehículo privado y aumentará la contaminación en València, en lugar de favorecer una reducción del tráfico.

La coalición acusa al PP, responsable del Consell, y al PSOE, que gobierna Mislata, de ponerse de acuerdo para impulsar un proyecto perjudicial para el territorio. También anuncia que trabajará junto con asociaciones vecinales y colectivos defensores de la huerta de Campanar y Benimàmet.

Compromís anuncia alegaciones para frenar el proyecto

Compromís per València presentará sus argumentos durante la exposición pública y trasladará su oposición a las instituciones. “La huerta y el Túria no se tocan, y menos para hacer una carretera que el propio proyecto reconoce que podía ejecutarse con menos daño”, concluye Robles.

El procedimiento se encuentra todavía en fase de participación pública. La ciudadanía puede consultar el estudio de integración paisajística y formular observaciones hasta el 15 de septiembre de 2026, antes de que se cierre esta fase y se incorporen, en su caso, modificaciones al proyecto.