Obituario
Fallece el exconcejal socialista de Picassent, Rafael Morató Cordellat
Morató formó parte del ejecutivo socialista en las legislaturas 1991-1995 y 2003-2007
A. D.
La corporación municipal del Ayuntamiento de Picassent lamenta le fallecimiento de Rafael Morató Cordellat, concejal del consistorio durante el periodo 1991-1995 y 2003-2007 e histórico militante socialista. En las redes sociales municipales, trasladan el pésame especialmente a su familia, y también a sus amistades y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y política.
La misa funeral se celebrará este domingo 12 de julio a las 10:30 horas en la parroquia de San Cristóbal Mártir de Picassent.
Trayectoria
Salvador Morató Cordellat fue un histórico militante socialista y también padre de Salvador Morató Sobrevela, actual concejal del Ayuntamiento de Picassent por el PSPV-PSOE al frente de las delegaciones de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Deportes y Agricultura, quien además ejerce como secretario general de la agrupación local.
También destaca su implicación en mundo de las Fallas, como fundador de la comisión fallera la Ermita, desde donde han expresado su dolor por su fallecimiento, y lo califican como "una persona muy querida por todos".
"Gracias a su esfuerzo, dedicación e ilusión nació este proyecto, que hoy continúa vivo gracias al legado que nos dejó. Siempre recordaremos su proximidad, su generosidad y el afecto con que formó parte de nuestras vidas. Descansa en paz, Rafael. Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y ocuparás un lugar muy especial en el corazón de toda la comisión", señalan en un comunicado en sus redes sociales.
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