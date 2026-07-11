El Vedat de Torrent clama contra el caos de tráfico y la suciedad tras la apertura de la piscina

Los vecinos del Vedat han vuelto a alzar su voz contra el colapso de vehículos que todos los años se repite en el entorno del parque acuático con su apertura, que achacan a la "falta de previsión" el ayuntamiento. "Tras una primera semana con una cifra de más de 6.000 personas en la piscina, el entorno sigue sin estar preparado para recibir a tantos usuarios y sus vehículos", advierten desde la asociación vecinal.

Entre sus quejas apuntan la falta de zonas adecuadas de aparcamiento, el escaso servicio de autobús y de presencia de la Policía Local para regular el tráfico. Además, otro de los inconvenientes es la obstrucción del camino del Romeral por vehículos estacionados indebidamente, tanto en la carretera como en la pinada, lo que provoca que el camino se estreche excesivamente.

A esto se añade "la falta de civismo por parte de usuarios que paran sus vehículos en mitad de la carretera para cargar y descargar sus pertenencias sin permitir que otros vehículos puedan avanzar", y "el deterioro del entorno por la cantidad de basura y deshechos que llenan el monte y las calles adyacentes. Todo ello, en caso de accidente o incendio, dificultaría y entorpecería el acceso de los servicios de emergencia", advierten.

Refuerzo policial

Desde la Asociación de Vecinos del Vedat reclaman soluciones para evitar todas estas situaciones que no se han subsanado en años anteriores. "El Vedat debe respetarse y mantenerse, por lo que esperamos que los representantes políticos, a quienes hemos comunicado las múltiples quejas de los vecinos de la zona y a quienes también hemos trasladado esta precaria situación, actúen y la solucionen cuanto antes", señalan.

El ayuntamiento ha contestado a las demandas vecinales con un dispositivo especial de Policía Local para ordenar el tráfico y dirigir los vehículos hacia la zona de aparcamiento, y en la calle San Juan Evangelista para evitar molestias a los residentes, a diferentes horas del día y cuando detecten que hay más tráfico.

No obstante, la propuesta de los residentes es la de una regulación permanente del aparcamiento. "Lo ideal sería que hubiera alguien regulando dónde se puede aparcar y dónde no. Este fin de semana ha sido un desastre, los vehículos aparcados en la carretera y solo cabía un coche cuando es de doble sentido y no se podía ni girar", señalan y advierten de que la "publicidad que se hace de la piscina favorece la masificación y que pasen cosas como estas, si no hay previsión".