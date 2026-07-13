Alfafar exige a la Generalitat acelerar la reconstrucción del colegio Orba tras la dana

El Ayuntamiento de Alfafar ha reclamado a la Generalitat Valenciana un refuerzo "urgente" del personal técnico y una "mayor agilidad administrativa" para acelerar la reconstrucción del municipio tras los daños provocados por la dana. Entre las actuaciones consideradas prioritarias figura la reconstrucción del colegio CEIP Orba, cuya ejecución, según el consistorio, no puede continuar demorándose.

Las demandas fueron trasladadas por el alcalde Juan Ramón Adsuara y su equipo de gobierno durante una reunión de trabajo con Pablo Almiñana e Isabel Peiró, representantes de la Dirección General de Reconstrucción, en la que el ejecutivo municipal del PP expuso la situación de los proyectos pendientes y las dificultades que están ralentizando su tramitación.

El consistorio pidió una mayor dotación de profesionales especializados, especialmente arquitectos e ingenieros, para agilizar la redacción, supervisión y ejecución de las actuaciones relacionadas con la recuperación de Alfafar.

La reconstrucción del CEIP Orba, entre las principales prioridades

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el futuro del CEIP Orba de Alfafar, una infraestructura educativa que el Ayuntamiento considera esencial para el municipio. El alcalde Adsuara, insistió en que su reconstrucción debe avanzar con mayor rapidez. “La reconstrucción del CEIP Orba no puede seguir demorándose”, afirmó el primer edil, que reclamó la colaboración de la Generalitat para desbloquear los procedimientos necesarios. El centro escolar de Educación Infantil y Primaria fue uno de los centros escolares que se decidió derribar por completo y reconstruir desde cero por los graves daños ocasionados por la riada del 29 de octubre de 2024.

La petición municipal se centra tanto en reforzar los equipos responsables de redactar y revisar los proyectos como en reducir los plazos administrativos. Desde el Ayuntamiento sostienen que la recuperación de los equipamientos dañados exige una respuesta "más rápida para atender las necesidades de las familias y de la comunidad educativa".

Más arquitectos e ingenieros para desbloquear proyectos

Alfafar considera que la falta de personal técnico suficiente se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar en la reconstrucción. Por este motivo, el ayuntamiento ha solicitado a las administraciones competentes más arquitectos, ingenieros y profesionales especializados que puedan asumir la preparación de documentos, la supervisión de obras y la tramitación de los expedientes pendientes.

Reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Alfafar. / A.A.

“Necesitamos más personal técnico y una mayor agilidad administrativa para que la reconstrucción avance al ritmo que nuestros vecinos y vecinas necesitan”, señaló Adsuara.

El consistorio también ha pedido que se acorten los tiempos de resolución y autorización de los expedientes. Según expuso durante el encuentro, la rapidez administrativa es fundamental para que los proyectos puedan pasar de la fase de planificación a la ejecución material.

Aparcamientos provisionales en solares

Junto a las infraestructuras educativas, Alfafar trasladó a la Dirección General de Reconstrucción la necesidad de habilitar solares como aparcamientos provisionales. El ayuntamiento pretende que estos espacios permitan aliviar la falta de estacionamiento, un problema que afecta también a otros municipios dañados por la dana y que se ha agravado durante el desarrollo de las obras y actuaciones de recuperación.

Adsuara defendió que la reconstrucción debe atender tanto los grandes proyectos como los problemas cotidianos. “Necesitamos soluciones para cuestiones como la falta de aparcamiento. La colaboración entre administraciones es fundamental para dar respuestas eficaces a la ciudadanía”, aseguró.

El Ayuntamiento ha pedido mantener una coordinación constante con la Generalitat para hacer seguimiento de los proyectos, movilizar los recursos técnicos necesarios y acelerar las actuaciones consideradas prioritarias para la recuperación de Alfafar.