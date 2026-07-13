Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pantallas acusticas San Antonio de BenagéberOla de calor Comunitat ValencianaInspección educativaTiempo eclipsevacantes profesores 26-27Cotización hijosCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

Fallas

Amparo Taberner y Carla Simó, falleras mayores de Torrent de 2027

Un jurado compuesto por expertos falleros y profesionales de la indumentaria ha seleccionado a las nuevas representantes tras un proceso de selección de 18 candidatas

Amparo Taberner y Carla Simó, falleras mayores de Torrent de 2027

Amparo Taberner y Carla Simó, falleras mayores de Torrent de 2027

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ada Dasí

Ada Dasí

Torrent

La capital de l'Horta Sud, Torrent, ya conoce los nombres de sus Falleras Mayores 2027. Amparo Taberner Moncholí, de la Falla Sants Patrons, y la niña Carla Simó Mollá, de A.C. Falla Ángel de l'Alcàsser, ostentarán estos cargos para este ejercicio fallero. Sus nombres fueron desvelados en una ceremonia repleta de emoción en el Ágora de Parc Central, después de varios días en los cuales las candidatas han pasado por el proceso de selección, el que hace el número 18 de Camí d'un Somni.

La alcaldesa saluda a la fallera mayor infantil Carla Simó.

La alcaldesa saluda a la fallera mayor infantil Carla Simó. / A. T.

El jurado de esta edición ha estado formado por perfiles con máximas distinciones de la Junta Central Fallera, indumentaristas y ex Falleras Mayores. Ángel Escot Barberá, componente de la Junta Central Fallera desde 2017 en la Delegación de Protocolo, Mónica Peris David, presidenta de la Falla Plaza Virgen de Lepanto, Mónica Labiós Martí, componente de la Falla Ripalda Sogueros, y Antonio Fernández Mercado, indumentarista especializado en el sector tradicional valenciano han sido los que han dado forma al Camí d'un Somni de este año.

Amparo Taberner en el momento en el que escucha su nombre.

Amparo Taberner en el momento en el que escucha su nombre. / A. T.

Entre las 18 candidatas, el veredicto ha hecho que Amparo Taberner y Carla Simó, hayan sido las elegidas para representar al mundo fallero de Torrent para el ejercicio 2026-2027. Amparo señaló que encara este año "con mucha ilusión y ganas de empezar esta aventura", junto a Carla, que espera "hacerlo bien" y ya va a por las Fallas 2027. Ambas estarán acompañadas por sus respectivas Cortes de Honor, que forman las que han sido candidatas para cumplir este sueño.

Noticias relacionadas y más

Las Falleras Mayores se funden en un abrazo.

Las Falleras Mayores se funden en un abrazo. / A. T.

Amparoo estará acompañada por; Andrea Concha, María Ramos, Paula Sargatal, Nuria Hernández, María Marín, Lidón Navarro, Carla Pavón y Ana Garrigues. Mientras que la Corte de Honor Infantil de Carla la componen; María de la Rosa Martínez, Noa Moraga, Caterina Munera, Carolina Jorques, Aitana Escrihuela, Eva Ortí, Carla Díaz-Malaguilla y Lara García.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez, con las Falleras Mayores, tras su elección.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez, con las Falleras Mayores, tras su elección. / A. T.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents