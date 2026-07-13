El Auditori de Paterna acoge la celebración del Día de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana con un acto multitudinario

La Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha, coincidiendo con el XX Aniversario de la entidad, eligió la ciudad de Paterna para conmemorar el Día de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana.

El Auditorio Antonio Cabeza acogió este sábado con éxito este acto multitudinario, que contó con la presencia del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal; el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el presidente de la Federación, Jesús Martínez, entre otras autoridades de Les Corts Valencianes y del Gobierno valenciano.

Asimismo, entre los asistentes se encontraban autoridades de distintos municipios de la provincia de Valencia. El evento congregó a numerosos representantes y socios de las distintas casas regionales residentes en la Comunitat Valenciana, así como a vecinos de la ciudad.

Sagredo y García-Page en el Ayuntamiento de Paterna. / A. P.

En su discurso, Sagredo, quien agradeció la visita del presidente de Castilla-La Mancha, destacó que “Paterna es una ciudad de acogida que recibe con los brazos abiertos a todo aquel que viene a visitarnos, pero, sobre todo, a quien decide quedarse a vivir entre nosotros y hacer de Paterna su hogar”.

Más de 3.000 manchegos y manchegas

En este sentido, el alcalde hizo alusión a “los más de 3.000 manchegos y manchegas que un día dejaron su tierra para construir aquí una nueva vida y que, con su esfuerzo, su trabajo y sus valores, han contribuido decisivamente a hacer de Paterna la gran ciudad que es hoy”.

A este respecto, el primer edil concluyó con palabras de agradecimiento por la labor que realizan todas las casas regionales de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana y, especialmente, las dos entidades de Paterna, por “mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos entre nuestra tierra y la vuestra”.

Previamente al acto, Sagredo recibió, junto a miembros del equipo de gobierno, al presidente manchego en el Ayuntamiento de Paterna, donde firmó en el Libro de Oro del municipio. El primer edil le entregó también a García-Page, como obsequio y en nombre de todos los paterneros y paterneras, un socarrat típico de la localidad.