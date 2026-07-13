Catarroja ya tiene Falleras Mayores y Presidente Infantil para 2027

Las Fallas de Catarroja ya tienen a sus máximos representantes para el ejercicio 2027. Yazmina Ruiz Valero, de la Falla La Albufera, ha sido elegida Fallera Mayor de Catarroja; Aitana Palomares Navarro, de la Falla Plaza de la Región, será la Fallera Mayor Infantil; y Marc Urbano Cabanes, de la Falla El Charco, ostentará el cargo de Presidente Infantil.

La elección, organizada por la Unió d'Associacions Falleres de Catarroja (UAFC), ha vuelto a poner de manifiesto el rigor de un proceso que busca seleccionar a los representantes atendiendo no solo al conocimiento de la fiesta, sino también a su capacidad de representación institucional.

Yazmina Ruiz Valero, Aitana Palomares Navarro y Marc Urbano. / A. C.

Proceso de selección

Para ello, las candidatas participaron en entrevistas individuales celebradas en el Port de Catarroja, ante un jurado integrado por personas que han formado parte de Cortes de Honor de las Falleras Mayores de Valencia, aportando una visión experta sobre aspectos como el protocolo, la comunicación y el conocimiento del mundo fallero.

Posteriormente, las candidatas compartieron una cena con el jurado, un encuentro que permitió valorar también su naturalidad, capacidad de relación y desenvoltura en un entorno protocolario, antes de la gala final celebrada al aire libre en la Plaça de la Llotgeta.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha felicitado a los nuevos representantes y ha destacado que “representar a las Fallas de Catarroja es un honor, pero también una responsabilidad. El de hoy es un acto muy emocionante que simboliza que la llama de las fallas nunca se apaga. También aprovechó para poner en valor a los representantes salientes, por un año de trabajo duro “que los consagra a la historia de este pueblo”.

Las máximas representantes con sus Cortes de Honor. / A. C.

Este año, el proceso ha contado además con varios aspirantes masculinos a la Presidencia Infantil, una muestra del interés de los más jóvenes por asumir la responsabilidad de representar a las Fallas de Catarroja.

Llamada de la alcaldesa

Silvent ha querido agradecer “la dedicación de todas las personas que han participado en el proceso, así como el trabajo de la Unió d'Associacions Falleres de Catarroja por seguir cuidando una elección que pone en valor el prestigio de las Fallas de nuestro municipio”.

La jornada concluyó con la tradicional llamada, uno de los momentos más esperados del ejercicio fallero, en el que los nuevos representantes conocieron oficialmente la decisión del jurado. Cada uno de ellos, esperaba en su respectivo casal, acompañado por familiares y amigos, a que sonara el teléfono, lo que fueron momentos de expectación y mucha ilusión para los escogidos.

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El Ayuntamiento de Catarroja traslada su enhorabuena a Yazmina Ruiz Valero, Aitana Palomares Navarro y Marc Urbano Cabanes, así como a sus familias, sus comisiones y al conjunto del mundo fallero del municipio.