Compromís lleva a las Corts la rehabilitación del convento de la Puríssima de Alaquàs tras su compra a los jesuitas

El grupo parlamentario de Compromís ha llevado a las Corts Valencianes el futuro de la Puríssima de Alaquàs después de que el Ayuntamiento de l'Horta anunciara la compra del emblemático inmueble a la Compañía de Jesús por 3,6 millones de euros, a través de una operación urbanística, tal como informó Levante-EMV. La formación ha registrado dos enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 con las que pretende implicar al Gobierno valenciano en su rehabilitación y puesta en valor.

Las propuestas, presentadas por el síndic de Compromís, Joan Baldoví, buscan incorporar la recuperación de la Puríssima tanto a las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural como a los objetivos del programa autonómico de Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas.

Un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento

La primera enmienda propone que los presupuestos autonómicos incluyan expresamente la puesta en valor del convento de Puríssima para su utilización y divulgación cultural, una vez sea adquirido por el consistorio. Una operación que se prevé concluir el próximo octubre de 2026.

La segunda enmienda reclama la firma de un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alaquàs para rehabilitar el edificio y transformarlo en un centro de referencia cultural y de difusión histórica.

La historia e importancia del edificio

Cabe recordar que el convento, que fue construido entre entre 1904 y 1906, ha albergado grandes capítulos de la historia española y de la Comunitat Valenciana. Durante la guerra civil, el Gobierno de la II República convirtió el edificio, entre el 7 de julio de 1937 y el 3 de julio de 1938, en una cárcel de mujeres, mayoritariamente de la alta sociedad del bando franquista. Un hecho por el que recibe el nombre de la cárcel de las «Damas de España».

Y durante el tardofranquismo, la casa de ejercicios espirituales (ya de nuevo en manos de la Compañía de Jesús) albergó reuniones clandestinas de fuerzas de izquierdas debido a que estaba aislada y era un lugar idóneo para mantener la privacidad. De hecho, en 1975 allí fue detenido un grupo de activistas antifranquistas entre los que estaban el exministro Ernest Lluch y el profesor y exconseller de Hacienda, Vicent Soler. El grupo recibió el nombre de «Els Deu d’Alaquàs». En junio de 2025, cincuenta años después, el consistorio conmemoró estos hechos.

Con estas enmiendas que se debatirán en las Corts -este lunes ha comenzado el debate en la comisión del parlamento autonómico, Compromís pretende buscar la colaboración de la administración autonómica y evitar que el esfuerzo municipal para incorporar el inmueble al patrimonio público quede limitado únicamente a su adquisición.

La iniciativa parlamentaria de Compromís abriría así una nueva fase para el inmueble una vez sea público. Tras el anuncio municipal de su adquisición a los jesuitas, el debate se centrará en cómo financiar su rehabilitación, definir sus futuros usos y garantizar que el edificio pueda abrirse a la ciudadanía como un nuevo equipamiento público. La rehabilitación será uno de los retos principales debido a las características y dimensiones del conjunto, así como a la necesidad de adaptar sus espacios a nuevos usos sin perder los elementos que le confieren valor histórico y arquitectónico. De ahí

De propiedad religiosa a nuevo espacio público

La futura compra de la Puríssima supone una de las operaciones patrimoniales más relevantes planteadas en Alaquàs durante los últimos años. El objetivo municipal es incorporar el edificio al patrimonio público y estudiar su utilización como espacio compartido para actividades culturales, sociales y de divulgación de la historia local. Las enmiendas presentadas por Compromís, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, buscan que la Generalitat participe en esa transformación desde el inicio, tanto mediante la planificación patrimonial como a través de un convenio que facilite la recuperación material del inmueble. De igual modo, se buscará colaboración del Gobierno de España.

La portavoz de Compromís per Alaquàs y concejala de Patrimonio, Marta Murciano, considera que el edificio ofrece una oportunidad para ampliar los equipamientos públicos del municipio. “La Puríssima es una oportunidad única para ampliar el patrimonio público de nuestro pueblo y convertir un edificio emblemático en un espacio abierto a la ciudadanía, dedicado a la cultura, la memoria y la difusión de nuestra historia”, ha afirmado Murciano.

Compromís pide respaldo al resto de grupos

La formación confía en que las dos enmiendas sean respaldadas durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. Su aprobación permitiría que el proyecto apareciera expresamente recogido dentro de las prioridades autonómicas en materia de patrimonio cultural.

Murciano ha subrayado que la recuperación del inmueble no debe contemplarse únicamente como una actuación arquitectónica, sino como una inversión con capacidad para dinamizar la actividad cultural y social de Alaquàs. “La recuperación de la Puríssima no es solo una inversión en patrimonio, sino una apuesta por el futuro de Alaquàs, por la cultura y por la dinamización de nuestro municipio”, ha señalado la portavoz municipal.

Compromís per Alaquàs valora que su grupo parlamentario haya asumido esta reivindicación y la haya incorporado al debate presupuestario autonómico. La formación sostiene que la implicación de la Generalitat permitiría consolidar el proyecto y compartir los costes y responsabilidades de una actuación de gran envergadura.

El futuro uso de la Puríssima

Aunque todavía deberá definirse el proyecto definitivo, la propuesta apuesta por combinar la conservación patrimonial con nuevos usos culturales. El futuro centro podría albergar actividades, exposiciones y proyectos vinculados con la memoria colectiva, la historia del municipio y la difusión de su patrimonio.

El proceso requerirá estudios técnicos que determinen el estado del edificio, las necesidades de intervención y la distribución más adecuada de sus dependencias. También será necesario concretar qué espacios se conservarán, qué usos podrán asumir y cómo se integrará el inmueble en la red cultural de Alaquàs. El edificio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados construidos en tres plantas y se sitúa sobre una parcela de más de 30.000 metros cuadrados.