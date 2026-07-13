El concierto "Torrent a Dos Bandes” hace sonar el alma de la ciudad en su nueva edición

Torrent volvió a celebrar una de las citas musicales más especiales de sus Fiestas Patronales con el concierto “Torrent a Dos Bandes”, que reunió en la Plaça de l’Església a la Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent y a la Banda Sinfónica de la Unió Musical de Torrent, en una noche dedicada a la música de banda, la tradición y la identidad cultural de la ciudad.

El acto comenzó con un pasacalle protagonizado por ambas formaciones, que recorrieron el trayecto desde la Casa Consistorial hasta la Plaça de l’Església interpretando diversas piezas musicales, anunciando con sus sones el inicio de una de las citas más emblemáticas de las Fiestas Patronales.

Al concierto asistieron la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; el concejal de Cultura, Aitor Sánchez; la concejala de Fiestas, María Fernández; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal; el presidente del Círculo Católico de Torrent, Benito José Nemesio Casabán; el presidente de la Banda Sinfónica del Círculo Católico, Alfredo Silla Agustí; el presidente de la Unió Musical de Torrent, José Plaza Delgado; los directores Francisco Zacarés Fort y Frank De Vuyst; la Musa de la Música 2026 de la Unió Musical de Torrent, Carla Gallego; representantes de asociaciones culturales, sociales y festivas de la ciudad, músicos, familias y numerosos vecinos y vecinas.

El pasacalle llena de música la ciudad. / A. T.

Trayectoria de las bandas

El acto, presentado por el periodista Sergio Ferris, sirvió también para contextualizar la importancia histórica y cultural de las dos sociedades musicales protagonistas. Durante la presentación, Ferris recordó que el Círculo Católico de Torrent forma parte de la memoria viva del municipio desde 1884 y que su banda ha estado presente durante generaciones en conciertos, fiestas, celebraciones y momentos importantes de la vida colectiva de la ciudad.

Asimismo, destacó que la Unió Musical de Torrent, fundada en 1973, ha desarrollado en poco más de medio siglo una intensa trayectoria artística, formativa y cultural, con una banda sinfónica que ha ofrecido centenares de conciertos y ha sido escuela de músicos, valores y vocaciones para muchas generaciones de torrentinos y torrentinas.

Tras esta introducción, el concierto se abrió con la intervención institucional de la alcaldesa, que destacó el valor simbólico de este encuentro dentro de las fiestas. Folgado subrayó que “Torrent a Dos Bandes es mucho más que el encuentro de dos sociedades musicales; es uno de los actos que mejor simboliza el alma de nuestra ciudad”.

La alcaldesa afirmó que esta cita refleja la fuerza cultural de Torrent y el papel esencial que desempeñan sus bandas en la vida colectiva del municipio. “Esta noche no solo suena la música. Esta noche suena Torrent. Suena nuestra historia, nuestra tradición, nuestras fiestas, nuestras calles, nuestras generaciones y nuestra forma de entender la cultura como algo compartido”, señaló.

La alcaldesa, Amparo Folgado, en el pasacalle. / A. T.

Durante su intervención, Folgado dirigió unas palabras especialmente emotivas a los músicos de ambas entidades, reconociendo el esfuerzo que hay detrás de cada interpretación. “Antes de cada aplauso hay muchas notas repetidas, muchas indicaciones del director, muchas correcciones, muchos silencios necesarios y mucho trabajo que el público no siempre ve. Pero cuando empieza la música, todo ese esfuerzo cobra sentido”, manifestó.

Concierto

La primera parte del concierto estuvo protagonizada por la Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent, dirigida por Francisco Zacarés Fort. La formación, vinculada a una de las instituciones culturales más antiguas y arraigadas de la ciudad desde 1884, interpretó un programa integrado por “Pepita Greus”, de Pascual Pérez Choví; “La Concepción 1910”, de Francisco José Martínez Gallego; y “El torreón de los Templarios”, de Ignacio Sánchez Navarro.

El repertorio permitió al público disfrutar de un recorrido por diferentes sonoridades de la música de banda: desde el pasodoble valenciano, con una de las piezas más reconocidas del repertorio tradicional, hasta la música descriptiva y evocadora, con obras de carácter sinfónico y narrativo.

La segunda parte corrió a cargo de la Banda Sinfónica de la Unió Musical de Torrent, dirigida por Frank De Vuyst. La sociedad musical, fundada en 1973, ofreció un programa compuesto por “La Utielana”, de Luis Serrano Alarcón; “III Sinfonía ‘Jalupe’”, también de Luis Serrano Alarcón; y “Capitán Serer”, marcha mora de Francisco José Martínez Gallego, una obra especialmente vinculada a Torrent y a sus fiestas de Moros y Cristianos. Como broche final del concierto, interpretaron el Himno de Torrent y el Himno de la Comunitat Valenciana, poniendo el colofón a una velada cargada de emoción y sentimiento colectivo.

Un momento del acto con las dos bandas. / A. T.

En su discurso, la alcaldesa también puso en valor la capacidad de la música para unir generaciones y para construir ciudad. “Torrent también se construye así: escuchándonos, respetándonos, sumando voces distintas y entendiendo que cada persona aporta una nota imprescindible a la partitura común de nuestra ciudad”, afirmó.

Folgado tuvo una mención especial para la Banda Sinfónica de la Unió Musical de Torrent, que el próximo 19 de julio participará en la Sección de Honor del 138 Certamen Internacional de Bandas de Música ‘Ciutat de València’. La alcaldesa les deseó suerte en nombre de toda la ciudad y señaló: “Torrent estará con vosotros. Os deseamos que salgáis al escenario con orgullo y que sintáis que detrás de cada nota irá el apoyo, el cariño y la admiración de toda vuestra ciudad”.

La velada volvió a convertir la Plaça de l’Església en un gran auditorio al aire libre, en el que vecinos, familias y amantes de la música pudieron disfrutar de una cita que ya forma parte del calendario cultural y festivo de Torrent.

“Torrent a Dos Bandes” volvió a demostrar que la música de banda es uno de los grandes patrimonios culturales de la ciudad y que, cuando el Círculo Católico y la Unió Musical comparten escenario, Torrent celebra mucho más que un concierto: celebra su historia, su identidad y su orgullo colectivo.