Desaparición
Hallado muerto el vecino de Aldaia desaparecido
El fin de semana se organizaron batidas de voluntarios y bomberos para dar con su paradero
Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han informado este domingo del hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 66 años de edad, enfermo de demencia, que desapareció el pasado viernes en el municipio de Adaia. El consorcio había movilizado un dispositivo con 4 BRIFO, una dotación de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de GVA.
La búsqueda se había centrado en zonas agrícolas de Aldaia y han participado también medios del Ayuntamiento de València y de la ONG IAE, así como vecinos del municipio. Pedro Notario, tenía 66 años, era vecino del Barrio del Cristo y sufría demencia, desapareció el pasado viernes y ha tenido en vilo a todos los efectivos que se han organizado en batidas para dar con su paradero.
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