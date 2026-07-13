Paterna presenta a Elena Pla Giménez como Reina de las Fiestas Mayores 2026

Paterna vivió el pasado fin de semana una de sus noches festivas más especiales con la proclamación de Elena Pla Giménez como Reina de las Fiestas Mayores 2026, en una emotiva gala celebrada en el Auditori Antonio Cabeza, que reunió a representantes del ámbito festero, social y cultural. Elena Pla, que fue elegida el pasado abril como máxima representante de los festejos de la capital de l'Horta Nord, expresó su emoción al asumir el cargo y afirmó que "representaré con ilusión y orgullo esta responsabilidad así como las tradiciones paterneras de la mejor manera posible", al tiempo que agradeció al ayuntamiento, a la Comisión de Fiestas, a su familia y a su Corte de Honor por "compartir este sueño inolvidable".

Elena Pla, que estuvo arropada por familiares, amigos y vecinos, subió al escenario acompañada por su Corte de Honor, integrada por Paula Prieto Javaloyes, Aura Martí Macías, Carmen Arias Daroqui y Érika Bautista Fernández, en un acto presidido por el alcalde Juan Antonio Sagredo, y amenizado por una cuidada puesta en escena.

Una coreografía de danza contemporánea recreó, con la emblemática Torre como fondo de escenario y con una voz en off como hilo conductor, un relato inspirado en la historia y la tradición de la trilogía paternera ‘Foc, Festa i Fe’. Junto a la proyección de distintos espacios y rincones del municipio, se ensalzaron las virtudes y vivencias de cada una de las representantes, con las que se identificaban.

Insignia de oro

Uno de los momentos más significativos del acto llegó cuando el primer edil impuso a la nueva Reina la Insignia de Oro de la Villa, máximo reconocimiento institucional que la acredita como representante de las Fiestas Mayores de Paterna en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. Asimismo, su antecesora, Claudia Alacreu, fue la encargada de colocarle la banda.

El alcalde les anima a disfrutar

Durante su intervención, Sagredo, además de animar a la nueva Reina y a su Corte de Honor a disfrutar de “estas fiestas con pasión, orgullo y honor”, aseguró que “vais a representar esa manera de entender Paterna y de pertenecer a una ciudad que ha sabido progresar sin perder su esencia; una ciudad moderna, dinámica y referente, que no deja de crecer, avanzar, crear e innovar, pero que sigue emocionándose como un pueblo cuando llegan sus días grandes”.

Con este acto, Paterna se prepara para unas fiestas marcadas por la cultura del fuego, la tradición, la devoción y el orgullo de todo un pueblo por sus señas de identidad.