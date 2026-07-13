La Plaza del Pueblo de Paterna se llena de música en directo los viernes de julio

La Plaza del Pueblo de Paterna vuelve a convertirse, un verano más, en el escenario de música en directo con cuatro citas los viernes 10, 17, 24 y 31 de julio. Estas actuaciones se enmarcan en el ciclo “Música a la Plaça del Poble”, una propuesta ya consolidada dentro de la programación estival de la ciudad.

Los conciertos se celebrarán a las 22:00 horas los tres últimos viernes del mes en este emblemático espacio con el fin de dinamizar la vida cultural durante las noches de verano y ofrecer alternativas de ocio al aire libre para todos los públicos.

La Teniente Alcalde de Tradiciones, Isabel Segura, ha destacado la continuidad de esta iniciativa “tras la buena acogida en ediciones anteriores y el gran éxito del primer viernes con el tributo a Hombres G”, al tiempo que ha subrayado que “este ciclo permite fomentar la convivencia vecinal y acercar la música en directo a la ciudadanía en un entorno abierto y cercano”.

Este pasado viernes, 10 de julio, tuvo lugar la actuación de Soul, Jazz y Boleros a cargo de Ensemble Live Music, que llenó de elegancia la plaza con ritmos de funk y blues. Con la cantante paternera Vanesa Lorite al frente, el grupo ofreció versiones de clásicos como Piel Canela, Stand By Me, Si nos dejan o Fly Me to the Moon.

El viernes 17 será el turno del Homenaje a Michael Bublé, un espectáculo a cargo de Babalú Swing Band Soul que recrea la esencia del artista con un recorrido por sus grandes éxitos, desde el swing y el jazz hasta sus baladas y temas pop más conocidos. La banda está formada por seis músicos, el trío vocal femenino The Croquettes y Juanjo Navarro como vocalista “crooner”.

La programación continuará el viernes, 24 de julio, con Tablao Flamenco Origen, dirigido por Óscar de Manuel y con la participación de Juan de Pilar a la guitarra, Lolo Plantón en la percusión, Adrián Benítez al cante y la bailaora Verónica Pulido.

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El ciclo se clausurará el viernes, 31 de julio, con el Cuarteto de Cuerda Valencia, integrado por cuatro mujeres valencianas: Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce y Teresa Alamá. Reconocidas en el panorama nacional e internacional, pondrán el broche final a las veladas musicales en la plaza con una actuación única y original, en la que interpretarán música de destacadas voces femeninas actuales como Rosalía, Shakira, Adele o Taylor Swift.