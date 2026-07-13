Reconstruida la pasarela del Carrer Convent en Paiporta: "Ya era hora" celebran los vecinos

“Ya era hora” es la frase más repetida de los viandantes que este lunes han cruzado por primera vez la pasarela del Carrer Convent de Paiporta, reconstruida tras la dana sobre el barranco del Poyo. No obstante, el primero que ha hecho el recorrido ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha visitado el municipio por sorpresa, sin convocatoria oficial, acompañado por el alcalde, Vicent Císcar, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El ministro, Óscar Puente, con el alcalde, Vicent Císcar, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y corporación municipal. / A. P.

La nueva pasarela, la segunda reconstruida por el Gobierno de España en la localidad, ha contado con una inversión de 2,55 millones de euros y supone una conexión muy esperada entre ambas partes del municipio, dividido por el cauce del barranco. Las otras dos actuaciones que quedan pendientes del ministerio son la reconstrucción del puente de la calle Primero de Mayo o Pont Vell, cuyas obras se iniciarán en agosto, una vez garantizada la permeabilidad y comunicación entre márgenes mediante las actuaciones ya finalizadas, y la reparación del puente de la carretera CV-406, cuyos trabajos se encuentran muy avanzados.

Para Pilar Alarcón, vecina de la localidad, es un alivio que ya esté abierta la pasarela del Carrer Convent. "Hacia tiempo que no venía al mercadillo porque tenía que dar mucha vuelta", comenta. Otra de las primeras usuarias explica que su hija vive a la otra parte del barranco, "tenía que andar mucho para poder ir a verla, ahora ya está mejor y por lo menos se ve que vamos avanzando", señala.

Los primeros viandantes cruzan la pasarela. / A. D.

Las caras de las personas que cruzaban eran de satisfacción, aunque con la puntilla de un: "ya era hora", porque han pasado más de 20 meses desde que la fuerza del agua destruyera la anterior. "Esto no es una pasarela, es un puente", comentaba otra transeúnte, ante la amplitud de la calzada, aunque con la reticencia de que, al ser ciclopeatonal, "hay que andar con más cuidado por los patinetes".

Entre vecinos comentaban lo importante que es esta infraestructura para no sentirse aislados y el triunfo que supone poder hacer uso de la misma, no solo por la movilidad sino también anímicamente. También algún que otro viandante ha hecho un vídeo mientras cruzaba anunciando con satisfacción que "estoy pasando por la nueva pasarela".

Características técnicas

La nueva pasarela Carrer Convent está concebida para un uso peatonal y ciclista, dando continuidad al viario municipal. Así, su sección ha sido mejorada según las recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista de la Dirección General de Carreteras, disponiendo de una anchura útil de cinco metros. La titularidad corresponde al Ayuntamiento de Paiporta, así como su conservación y explotación.

El ministro Óscar Puente saluda a un vecino. / M. T.

Con esta puesta en servicio son ya dos las estructuras municipales finalizadas en Paiporta que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a reconstruir tras la firma del respectivo convenio con el ayuntamiento.

La infraestructura sobre el barranco del Poyo tiene una longitud total de 58,80 metros distribuidos en luces de 14,60+29,60+14,60 m. Cuenta con dos pilas de hormigón armado con geometría adaptada a empujes hidrodinámicos, que están cimentadas en profundidad a través de pilotes en el propio cauce, lo que da a la pasarela mayor robustez ante posibles crecidas del agua. Esta solución pilotada se extiende también a la cimentación de los estribos.

En cuanto al tablero, está constituido por un cajón metálico continuo de sección trapecial de 0,9 metros de canto, empotrado sobre las pilas, y una losa de hormigón armado. Ello significa que la ocupación del cauce es mínima y se facilita el paso del agua ante hipotéticas crecidas.

La nueva pasarela sobre el barranco. / A. D.

En cuanto a su uso, la pasarela tiene 6 metros de ancho: 5 centrales para la circulación de peatones y ciclistas, y medio metro en cada margen para las barandillas, que están diseñadas para actuar como fusible y liberar la estructura de empujes excesivos ante avenidas del agua. También se ha dotado de luminarias LED bajo el pasamanos y en el pavimento para su iluminación nocturna.

Las obras incluyen también la urbanización necesaria en la zona de conexión de los extremos de la pasarela con el viario urbano colindante y la reposición de los servicios afectados por las obras.

Reconstrucción en Paiporta

La reconstrucción se enmarca en el Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. Un plan para el que el Ministerio de Transportes habilitó 34 millones de euros de fondos de emergencia que se están encargando de reparar 11 puentes (6 obras de reparación de daños estructurales y cinco obras de reparación de daños en las inmediaciones de estructuras de paso) y construir 3 nuevas pasarelas y 3 puentes en los municipios de Manises, Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Almussafes, Beniparrell, Catarroja y Quart de Poblet, en la provincia de Valencia.

Para llevar a cabo estas actuaciones en Paiporta, el pasado 5 de marzo de 2025 se firmó el convenio entre Transportes y el Ayuntamiento del municipio que recoge la realización, por parte de la Dirección General de Carreteras, de cuatro actuaciones en el viario municipal de Paiporta, entre ellas dos acabadas como son esta pasarela, además de la reparación de Pont Nou que ya está finalizada.

La infraestructura es para bicicletas y peatones. / A. D.

Las otras dos actuaciones son la reconstrucción del puente de la calle Primero de Mayo o Pont Vell, cuyas obras se iniciarán en agosto, una vez garantizada la permeabilidad y comunicación entre márgenes mediante las actuaciones ya finalizadas, y la reparación del puente de la carretera CV-406, cuyos trabajos se encuentran muy avanzados.

Resistencia frente a fenómenos climáticos

Tras el paso de la dana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició los trabajos de limpieza de los cauces, inspecciones detalladas de cada una de las estructuras dañadas y estudios para definir las soluciones de reparación necesarias.

Así, en el diseño de las nuevas pasarelas se han fijado cuatro condicionantes principales. Una de ellas la robustez frente a fenómenos climáticos y nuevas avenidas, a partir del análisis del comportamiento de las estructuras anteriores frente a la última dana, y otras el montaje ágil, la integración urbana y estética, y la movilidad sostenible, favoreciendo la movilidad activa peatonal y ciclista