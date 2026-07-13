La ruta por l'Horta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recorrió el pasado viernes y sábado Benetússer, Alfafar y Paterna con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana. La visita culminó con un multitudinario acto en Paterna y estuvo marcada por la buena sintonía institucional, ya que fue recibido tanto por ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE, como Benetússer y Paterna, como por el PP en Alfafar.

En Benetússer, la alcaldesa, Eva Sanz, le dio la bienvenida, acompañada por las concejalas Ana Martín y Engracia Arias. La delegación municipal agradeció al presidente manchego su visita y a la asociación local la invitación al acto, destacando los estrechos vínculos históricos y sociales que unen al municipio con Castilla-La Mancha. También el PSPV-PSOE local publicitó el encuentro.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y las dos concejalas, con García-Page. / P. B.

Durante la visita, la alcaldesa invitó a García-Page a regresar a Benetússer para conocer de primera mano una de sus principales señas de identidad: la Semana Santa. Como recuerdo de la visita, Sanz le entregó la litografía elaborada para agradecer la ayuda prestada durante la dana, una pieza artesanal realizada con papel reciclado en la que aparece, en tonos barro, el casco antiguo y la emblemática puerta señorial del municipio. Además, le obsequió con un ejemplar del libro dedicado a la Semana Santa de Benetússer. Por su parte, el presidente castellanomanchego regaló al Ayuntamiento una litografía de Toledo y otra de Cuenca destinada a la Casa Regional.

Nueva parada

La siguiente parada fue la Asociación Castellano-Manchega L'Horta Sud Dulcinea, en Alfafar, donde García-Page conoció de cerca la actividad que desarrolla la entidad y compartió un encuentro con sus socios. Allí coincidió con el alcalde, Juan Ramón Adsuara, y varios miembros de la corporación municipal, que aprovecharon la ocasión para saludarle.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, recibe una litografía de García-Page. / A. A.

También se reconoció a la concejala Fina Carreño, distinguida con el Quijote de Honor 2026, un galardón concedido por la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana por su compromiso con la ciudadanía de l'Horta Sud y por representar con orgullo tanto a su localidad natal, Bogarra (Albacete), como a su municipio de adopción, Alfafar. La visita de García-Page quedó igualmente reflejada en una placa conmemorativa instalada en la sede de la asociación.

Última visita

Antes del acto central de la jornada, celebrado en Paterna con motivo del XX aniversario de la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana, el presidente autonómico visitó el Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde y senador socialista, Juan Antonio Sagredo.

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Tras saludar a los integrantes del equipo de gobierno, García-Page firmó en el Libro de Oro del municipio. Como muestra de agradecimiento, el alcalde le hizo entrega, en nombre de todos los paterneros y paterneras, de un socarrat, una de las piezas artesanales más representativas de la localidad.