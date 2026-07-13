La ronda norte de Mislata desata el rechazo vecinal y ecologista por su impacto en la huerta de Campanar y el Túria

Las plataformas vecinales de Campanar y el colectivo Per l’Horta han mostrado su rechazo a la alternativa del proyecto de la ronda norte de Mislata escogida por la Conselleria de Infraestructuras para llevar a cabo una nueva conexión con València a través de la zona de huerta de Campanar. Las organizaciones consideran que la infraestructura es "innecesaria" y advierten de sus posibles efectos destructores sobre la Partida de Dalt y el parc natural del Túria. Compromís también se ha opuesto a este trazado, tanto en València como en Mislata.

La oposición está respaldada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, la Taula per la Partida y la entidad ecologista Per l’Horta. Las entidades han reaccionado después de que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Mislata presentaran la pasada semana el proyecto que prevé un nuevo puente sobre el antiguo cauce del Turia y que implica una modificación del Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta, tal como informó Levante-EMV, y abrieran su proceso de participación pública.

Según sostienen las entidades vecinales y Per l'Horta, la actuación se presenta como una solución para mejorar la movilidad, incorporar un carril bici y conectar Mislata con València, pero supondría aumentar la capacidad viaria y atraer más vehículos privados.

Un nuevo puente

El movimiento vecinal alerta especialmente del trazado previsto, el más alejado del casco urbano de Mislata pero que afecta la zona de huerta. La carretera atravesaría el parc natural del Túria mediante un puente de nueva construcción y continuaría junto al espacio situado entre el cauce y la Partida de Dalt, en la huerta de Campanar-Benimàmet. Las asociaciones consideran que el viaducto generaría una "importante barrera visual" sobre el entorno natural.

El agricultor Vicent Salavert riega la huerta con Campanar al fondo. / ANDREU ESTEBAN

También destacan que la Partida de Dalt es uno de los espacios agrarios "más valiosos que todavía se conservan en el área metropolitana de València. Sería una pérdida colectiva que afecta a toda la sociedad valenciana". En esta zona se encuentran las acequias históricas de Tormos, Rascanya y Mestalla, además de una destacada concentración de molinos medievales vinculados al sistema de regadío tradicional de la huerta.

“El terreno agrícola no es un solar pendiente de urbanizar ni un espacio vacío susceptible de ser ocupado por nuevas infraestructuras”, señalan las plataformas. En su comunicado recuerdan que la zona cuenta con un elevado nivel de protección y funciona como corredor verde junto al Jardín del Turia.

Las organizaciones subrayan, además, el papel de estos terrenos en la producción de alimentos, la regulación de la temperatura, la infiltración del agua de lluvia, la conservación de la biodiversidad y la adaptación frente al cambio climático. “Cada metro cuadrado de huerta que desaparece es irrecuperable”, afirma Pep Benlloch, representante de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar.

Temor a más tráfico

Las entidades cuestionan que la ronda vaya a resolver los problemas de movilidad de Mislata. A su juicio, incrementar la capacidad de las carreteras "termina atrayendo más vehículos", un fenómeno conocido en planificación urbana como “demanda inducida”. “Cuanto más se facilita el tráfico de vehículos, más vehículos se atraen y las infraestructuras vuelven a saturarse”, señalan.

Trazado de la actuación escogido para la ronda norte de Mislata. / GVA

Por este motivo, consideran contradictorio presentar la actuación como sostenible únicamente porque incluya un itinerario ciclista. Las plataformas defienden que la movilidad sostenible debe centrarse en "reducir la dependencia del automóvil, reforzar el transporte público, mejorar las conexiones metropolitanas y facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta, sin ocupar nuevos terrenos agrícolas".

También relacionan las dificultades de acceso a Mislata con el modelo urbanístico desarrollado durante las últimas décadas. El municipio cuenta con cerca de 47.000 habitantes concentrados en aproximadamente 2,4 kilómetros cuadrados, según los datos recogidos por las propias entidades en su comunicado. Y está pendiente por desarrollar el PAI del Quint.

Críticas por la ausencia del Ayuntamiento de València

Otro de los principales reproches se dirige al Ayuntamiento de València. Las asociaciones aseguran que alrededor del 80 % del recorrido proyectado discurre dentro del término municipal del Cap i Casal, pero denuncian que el consistorio valenciano no estuvo representado durante la presentación del proceso participativo. “El proyecto afecta en el 80 % de su recorrido al término de València y su Ayuntamiento no ha opinado”, sostiene Benlloch. Cabe recordar que Mislata y València consensuaron el trazado escogido, junto a la conselleria, una vez que la alcaldesa Maria José Català accedió a la alcaldía y dio el visto bueno a la ronda propuesta por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Las entidades también cuestionan que la consulta pública permita únicamente presentar observaciones sobre una alternativa previamente seleccionada. Reclaman que la ciudadanía pueda conocer y comparar diferentes soluciones y que sus aportaciones tengan capacidad real para modificar el proyecto. “La participación ciudadana solo tiene sentido si las aportaciones de la sociedad pueden cambiar realmente el proyecto y si todas las alternativas se analizan con transparencia, rigor técnico y voluntad de escucha”, indican.

Reclaman abandonar el trazado por la huerta

Per l’Horta, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar y la Taula per la Partida reclaman que se abandone cualquier alternativa que implique ocupar suelo agrícola protegido para favorecer el tráfico motorizado.

Como alternativa, proponen mejorar el transporte público entre Mislata y València, reforzar la coordinación metropolitana y reducir el tráfico de paso. Las organizaciones han anunciado que participarán de forma crítica en el periodo de información pública para presentar estas demandas y defender la conservación de la huerta de Campanar-Benimàmet.