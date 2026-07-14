Albal reactiva los refugios climáticos ante la alerta roja por temperaturas extremas

El Ayuntamiento de Albal volverá a activar mañana, miércoles 15 de julio, el dispositivo especial de prevención frente al calor extremo tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la alerta roja por temperaturas extremas, que permanecerá vigente entre las 13:00 y las 20:59 horas, en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, donde se prevé que los termómetros puedan alcanzar hasta los 42 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte, además, de que durante la jornada podrían producirse otros fenómenos meteorológicos asociados al episodio de calor extremo, como tormentas secas, reventones térmicos y rachas muy fuertes de viento de corta duración, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes.

Convocado el Cecopal

La activación de la alerta ha llevado al alcalde de Albal, José Miguel Ferris, a convocar el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), con el objetivo de coordinar a todos los servicios de emergencia y departamentos municipales implicados, así como aplicar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el episodio de calor extremo.

Ante esta situación de riesgo, el consistorio pondrá nuevamente a disposición de la ciudadanía sus refugios climáticos, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y climatizados donde protegerse durante las horas de mayor calor, especialmente para las personas más vulnerables.

Refugio climático en Albal. / A.A.

Los refugios climáticos habilitados serán el hall del Ayuntamiento, el Casal Jove, situado en la calle Tabacalera, s/n, y el Polideportivo Municipal La Balaguera, ubicado en la calle de Llargues, 3.

Estos espacios reúnen las condiciones necesarias para actuar como refugios climáticos, ofreciendo una temperatura confortable mediante sistemas de climatización, acceso gratuito a agua potable, zonas de descanso, aseos, accesibilidad para personas con movilidad reducida, ausencia de barreras arquitectónicas, señalización específica y un entorno seguro y tranquilo. Asimismo, permanecerán abiertos durante las horas de mayor riesgo por calor y contarán con información sobre las medidas de prevención y los teléfonos de emergencia.

Atención a vulnerables desde Servicios Sociales

De forma paralela, el área de Servicios Sociales mantendrá reforzada la atención a los colectivos más vulnerables mediante visitas de seguimiento a personas mayores o en situación de especial fragilidad, además de intensificar la atención a las personas sin hogar para conocer su situación y atender sus necesidades durante este episodio de temperaturas extremas.

Los refugios climáticos están especialmente dirigidos a personas mayores, bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o discapacidad, personas sin hogar y trabajadores expuestos al calor, aunque podrán ser utilizados por cualquier vecino o vecina que necesite resguardarse de las altas temperaturas.

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Albal se recuerda la importancia de seguir una serie de recomendaciones para prevenir los efectos del calor extremo. Entre ellas, beber agua con frecuencia, evitando las bebidas con cafeína, alcohol o un alto contenido en azúcar; utilizar ropa ligera y protegerse con gorra, gafas de sol y protector solar; buscar lugares con sombra o espacios climatizados y utilizar ventiladores siempre que sea posible.

Asimismo, se aconseja priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos frescos, evitar las comidas copiosas y no realizar esfuerzos físicos intensos ni practicar deporte durante las horas centrales del día.

El consistorio hace también un llamamiento a la ciudadanía para prestar una atención especial a bebés, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, por tratarse de los colectivos más sensibles frente al calor extremo. Del mismo modo, recuerda que nunca debe dejarse a personas ni animales en el interior de un vehículo estacionado, aunque sea durante un breve periodo de tiempo.

El Ayuntamiento de Albal realizará un seguimiento permanente de la evolución de este episodio de calor extremo y mantendrá activadas todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la población, especialmente durante la franja de máxima alerta, comprendida entre las 13:00 y las 20:59 horas, mientras permanezca vigente el aviso de la AEMET.