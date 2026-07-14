Alerta roja por calor: Paterna pide no acceder al bosque de la Vallesa ante el riesgo extremo de incendios

Paterna afrontará este miércoles 15 de julio una de las jornadas más delicadas del actual episodio de calor, con un dispositivo especial de prevención de incendios forestales y un llamamiento expreso a la ciudadanía para que evite acceder al Parque Natural del Túria, especialmente al entorno de La Vallesa, y a otras zonas forestales del municipio. La Generalitat ha declarado el nivel 3 de preemergencia, el máximo previsto por riesgo de incendios, en toda la Comunitat Valenciana durante el miércoles 15 y el jueves 16 de julio. La decisión coincide con el aviso rojo por temperaturas máximas establecido para zonas del litoral valenciano.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Paterna mantiene activado su dispositivo extraordinario, que incluye patrullas de la Policía Local en colaboración con Protección Civil y la puesta en funcionamiento del sistema GUARDIAN, la plataforma municipal de vigilancia y defensa contra los incendios forestales.

Vigilancia con drones y detectores de humo

El operativo se completa con los medios habituales desplegados durante la temporada de mayor riesgo: vigilancia mediante drones, detectores automáticos de humo, brigada forestal y la torre de observación. Estos recursos permiten detectar con rapidez posibles columnas de humo o aumentos anómalos de temperatura en la masa forestal, además de facilitar la coordinación de los servicios municipales ante cualquier conato.

Veinte cañones inteligentes

La red de prevención está formada actualmente por 20 cañones inteligentes GUARDIAN, 65 sensores de humo, cuatro cámaras de vigilancia —una de ellas con doble óptica convencional e infrarroja— y tres estaciones meteorológicas operativas distribuidas por La Vallesa, a las que se sumará una cuarta en fase de instalación. Todo el sistema monitoriza las condiciones ambientales durante las 24 horas del día.

Su activación se suma a los riegos preventivos realizados con los cañones de agua inteligentes instalados en el entorno de la Vallesa durante el episodio de altas temperaturas. La pasada semana ya se activaro. El Ayuntamiento ya había coordinado previamente estas actuaciones a través del Centro de Coordinación Operativa Local, el CECOPAL.

Recomendación de no acceder a La Vallesa

El consistorio desaconseja entrar en La Vallesa o acudir a espacios forestales mientras permanezca activo el nivel extremo de preemergencia. También pide evitar cualquier conducta que pueda generar fuego, chispas o una fuente de calor susceptible de iniciar un incendio.

Con el nivel 3 quedan restringidas diferentes actividades en terrenos forestales y en sus zonas de influencia, entre ellas encender fuego, realizar determinados trabajos y celebrar pruebas deportivas. También se limita el tránsito por pistas y caminos de los parques naturales afectados por la resolución autonómica, incluido el Parque Natural del Túria.

La combinación de temperaturas muy elevadas, vegetación seca y posibles tormentas secas incrementa la facilidad con la que puede comenzar y propagarse un incendio forestal.

Precaución ante el calor extremo

Además del riesgo de incendio, las autoridades recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, evitar el ejercicio físico intenso al aire libre y beber agua con frecuencia.

Se aconseja prestar especial atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y ciudadanos que trabajen en el exterior. Tampoco debe dejarse a ninguna persona o animal dentro de un vehículo cerrado, aunque sea durante pocos minutos.

El Ayuntamiento recuerda que, ante la detección de humo, fuego o cualquier otra emergencia, se debe avisar inmediatamente al teléfono 112 y facilitar una localización lo más precisa posible.