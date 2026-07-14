Alerta roja por calor en Torrent: cierre de paelleros, suspendidos los campus y las actividades deportivas este miércoles

El Ayuntamiento de Torrent activará este miércoles 15 de julio un dispositivo especial ante la alerta roja por temperaturas máximas, que incluye la suspensión de campus municipales y actividades deportivas, el cierre de paelleros y el refuerzo de la vigilancia en el término municipal. La alcaldesa Amparo Folgado ha firmado el decreto por el que el consistorio activará las medidas municipales de protección y prevención previstas ante situaciones de alerta roja por temperaturas máximas, después de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (112 Comunitat Valenciana).

El aviso rojo por calor permanecerá vigente entre las 13:00 y las 20:59 horas, periodo durante el cual las temperaturas podrían alcanzar los 42 grados en zonas del prelitoral. Esta situación coincidirá, además, con un nivel naranja por riesgo de incendios forestales, por lo que se solicita a la población que extreme las precauciones y siga únicamente la información y las recomendaciones difundidas por los organismos oficiales.

Las medidas se aplicarán durante toda la jornada para reducir la exposición de la población al calor extremo y prevenir posibles incendios forestales. El consistorio pondrá en marcha las actuaciones contempladas en el decreto municipal 2026-3392, aprobado el pasado 6 de julio, tras la sesión extraordinaria y urgente del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal). De esta forma, el consistorio adapta de "manera inmediata la respuesta municipal a las variaciones del nivel de alerta meteorológica durante los próximos meses", según han informado desde el consistorio.

Suspensión de campus y actividades deportivas

En virtud de esa normativa, este miércoles quedan suspendidas las actividades deportivas al aire libre y las programadas en pabellones municipales que no dispongan de aire acondicionado. En cambio, se mantendrán aquellas que se desarrollen en centros deportivos climatizados. También permanecerán abiertas las piscinas municipales, que funcionarán como espacios para aliviar las altas temperaturas.

La suspensión afecta a los Campus Educativos Municipales, el Campus Educativo Especial y el Campus Social, así como a los campus deportivos que se desarrollan en edificios, instalaciones o parcelas municipales sin climatización.

Como excepción, continuarán el Campus Deportivo de la Piscina Municipal Parc Vedat y el Campus de La Cotxera, aunque sus programas se limitarán exclusivamente a actividades acuáticas para garantizar la seguridad de los participantes.

Cierre de paelleros y prohibición de hacer fuego

Los paelleros de las áreas recreativas de la Marxadella y la Canyada del Conill continuarán precintados y clausurados mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

El ayuntamiento recuerda que también están prohibidas las quemas agrícolas y la utilización de paelleros y barbacoas en parcelas privadas. La restricción pretende evitar cualquier posible foco de incendio en una jornada marcada por las temperaturas extremas y el elevado riesgo forestal.

Además, no se permitirá el uso de material pirotécnico en ningún punto del término municipal. La prohibición incluye tracas, mascletaes y fuegos artificiales.

Activación de los cañones de agua en El Vedat

El dispositivo municipal contempla la puesta en marcha preventiva, a primera hora de la mañana, del sistema de defensa contra incendios forestales SIDEINFO instalado en El Vedat.

Los cañones de agua se activarán para humedecer y refrescar la masa forestal. Posteriormente, el sistema podrá volver a ponerse en funcionamiento de manera automática cuando se alcancen las condiciones meteorológicas establecidas.

Policía Local, Protección Civil, los servicios municipales de emergencias y el voluntariado de Cruz Roja intensificarán las tareas de vigilancia y prevención durante toda la jornada.

Refugios climáticos abiertos en Torrent

Ante el episodio de calor extremo, Torrent mantendrá habilitada su red de refugios climáticos. Entre los espacios disponibles figuran el vestíbulo del Ayuntamiento, la Biblioteca Metro, la biblioteca de la Casa de la Cultura y la Sala de Lectura de Parc Central.

También podrán utilizarse como espacios de protección frente al calor la Casa de la Dona, el Espai Jove, el Centro de Información Juvenil, el Centro de Mayores Virgen del Olivar y los cuatro centros sociales municipales.

El personal municipal que desempeña su actividad al aire libre deberá adaptar sus tareas a las instrucciones de la Delegación de Prevención de Riesgos Laborales.

El ayuntamiento recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, reducir el ejercicio físico y prestar especial atención a menores, personas mayores y población vulnerable.