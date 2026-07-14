El Baile de los Mayores de Torrent dice adiós a la temporada 2025-2026 con una gran fiesta

El Baile de los Mayores de Torrent despedirá el próximo domingo 19 de julio la temporada 2025-2026 en el Centro Comercial Las Américas. La celebración se desarrollará de 18:00 a 21:00 horas y pondrá el broche final a diez meses de música, convivencia, actividad física y encuentros compartidos por las personas mayores de la ciudad.

Una fiesta blanca, organizada por el ayuntamiento, en la que los asistentes están invitados a acudir vestidos de blanco para disfrutar de una tarde especial que simbolizará el cierre de una temporada marcada por la continuidad de las sesiones, la descentralización de la actividad y la reciente recuperación del baile en el Centro de Envejecimiento Activo de la calle Caja de Ahorros. Tras el descanso estival, el programa municipal regresará en septiembre.

Cuatro días de baile desde septiembre

La temporada comenzó el 18 de septiembre de 2025 con una programación estable durante cuatro días a la semana y distribuida inicialmente en tres espacios de la ciudad: los jueves en el Centro Municipal de Mayores de la calle Bellido, los viernes en el Espai Sant Gregori y los sábados y domingos en el Centro Comercial Las Américas. Esta distribución permitió acercar la actividad a diferentes zonas de Torrent y ofrecer distintas alternativas a los usuarios.

Dos mujeres bailando en una de las sesiones. / A. T.

Los horarios se han ido adaptando a las diferentes épocas del año. En el tramo final de la temporada, las personas mayores han dispuesto de baile los jueves, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Mayores Bellido; los viernes, en el mismo horario, en el Espai Sant Gregori; los sábados en el CEA y en el Centro Comercial Las Américas; y los domingos, de 18:00 a 21:00 horas, nuevamente en Las Américas. De este modo, el programa ha culminado con cinco sesiones semanales celebradas durante cuatro días y en cuatro espacios diferentes.

La regularidad de la programación ha convertido estas tardes en una cita habitual para numerosas personas mayores, favoreciendo la actividad física, las relaciones personales, la creación de nuevas amistades y la participación en la vida social de la ciudad.

El baile vuelve al CEA ocho años después

Uno de los momentos más destacados de la temporada se produjo el pasado mes de junio con la recuperación del baile en el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la calle Caja de Ahorros, una actividad que llevaba ocho años sin poder celebrarse en estas instalaciones.

La reapertura fue posible después de las actuaciones de acondicionamiento e insonorización realizadas para adaptar la sala y evitar molestias al entorno. El Ayuntamiento asumió la organización de las sesiones y la dotación del personal necesario para la apertura y atención de los usuarios.

La primera tarde, celebrada el 13 de junio, reunió a más de 60 personas, evidenciando la expectación que había generado el regreso de una actividad históricamente reivindicada por los usuarios del centro. Desde entonces, el CEA ha acogido una nueva sesión cada sábado, reforzando la oferta municipal sin sustituir el baile que se mantiene esa misma tarde en Las Américas.

Una programación con citas especiales

Junto a las sesiones ordinarias, la temporada también ha incorporado jornadas especiales con actuaciones musicales y celebraciones vinculadas a fechas señaladas. Entre ellas destaca el Baile de San Valentín celebrado en febrero en el Centro Comercial Las Américas, que congregó a más de 300 personas y contó con música en directo, una xocolatà y diferentes sorpresas para los asistentes.

Como antecedente inmediato de esta temporada, también destacó el Gran Baile del Día de los Abuelos, celebrado por segundo año consecutivo en la plaza Unió Musical, con música en directo del grupo ¡Oh la la! y una merienda de horchata y fartons para reconocer el papel esencial de los abuelos y abuelas en las familias y en la sociedad torrentina.

La programación del CEA también ha incluido sesiones amenizadas por el Dúo Papallona, mientras que las actividades realizadas con motivo de San Juan y otras celebraciones han complementado un calendario pensado para promover un envejecimiento activo, saludable y participativo.

Balance muy positivo

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha realizado un balance muy positivo de la temporada y ha señalado que “cada tarde de baile ha sido una tarde ganada a la soledad, al aislamiento y a la rutina. Nuestros mayores no quieren quedarse al margen de la vida de Torrent: quieren encontrarse, conversar, bailar, reír y seguir disfrutando de su ciudad, y nuestra responsabilidad es ofrecerles espacios y oportunidades para hacerlo”.

Folgado ha destacado que “comenzamos la temporada con tres ubicaciones y la despedimos con cuatro espacios y cinco sesiones semanales. Además, hemos cumplido el compromiso de recuperar, ocho años después, el baile en el CEA de la calle Caja de Ahorros. No se trataba únicamente de volver a abrir una sala, sino de devolver a muchas personas un punto de encuentro que sentían como propio”.

La alcaldesa ha animado a las personas mayores de Torrent a participar en la última jornada de la temporada: “Queremos despedir estos meses de baile como se merecen, con música, alegría y convivencia. Será una tarde para celebrar todo lo compartido, agradecer la fidelidad de los participantes y recordarles que en septiembre volveremos con más baile y con la misma ilusión”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha subrayado que “el verdadero balance de esta temporada no se mide únicamente por el número de jornadas organizadas, sino por las amistades que se han fortalecido, las personas que han encontrado un motivo para salir de casa y el ambiente de convivencia que se genera cada semana”.

García ha añadido que “el baile combina ejercicio físico, coordinación, memoria, música y relaciones sociales. Es una actividad de ocio, pero también una herramienta muy valiosa de prevención, bienestar emocional y envejecimiento activo. La respuesta obtenida en Bellido, Sant Gregori, Las Américas y, recientemente, en el CEA demuestra que era una programación necesaria y muy esperada”.

Torrent volverá a bailar en septiembre

El baile del domingo 19 de julio cerrará temporalmente la programación hasta septiembre. El Ayuntamiento continuará trabajando durante el periodo estival en la preparación de la próxima temporada, con el objetivo de mantener una oferta estable, cercana y adaptada a las demandas de las personas mayores.

Torrent despedirá así un curso en el que el baile se ha consolidado como algo más que una actividad recreativa: un espacio semanal de salud, compañía, participación y alegría compartida.