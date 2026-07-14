Benetússer instalará 138 ventiladores en sus colegios para combatir el calor desde septiembre

El Ayuntamiento de Benetússer ha iniciado la instalación de 138 ventiladores de techo en todas las aulas de los centros educativos públicos del municipio con el objetivo de reducir las altas temperaturas y mejorar las condiciones en las que alumnado y profesorado afrontarán la vuelta al colegio en septiembre.

La actuación cuenta con una inversión municipal de 27.600 euros y beneficiará a los colegios CEIP Vicent Ricart, CEIP Blasco Ibáñez y CEIP Cristóbal Colón. Los trabajos han comenzado esta semana y la previsión municipal es que todos los aparatos estén operativos antes del inicio del próximo curso.

Demanda de la comunidad educativa

La medida responde a una demanda planteada desde hace varios cursos por la comunidad educativa de Benetússer ante los episodios de temperaturas elevadas que se registran en las aulas durante los últimos meses de primavera y el comienzo del curso escolar.

La concejala de Educación, Ana Martín, ha explicado que el consistorio llevaba semanas trabajando en la adaptación térmica de los colegios, con independencia del reciente anuncio del president la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, sobre la apertura de una línea de financiación destinada a la climatización de los centros educativos. "Más allá del anuncio de la Generalitat de esta semana la Concejalía de Educación llevamos semanas trabajando para solucionar una problemática que, como se ha visto con el anucio, es resposabilidad de la Conselleria de Educación del gobierno valenciano", ha reiterado la regidora.

Según Martín, la mejora de las condiciones térmicas de las aulas es una cuestión que corresponde a la Conselleria de Educación, aunque ha valorado que el Consell haya anunciado finalmente un plan con financiación específica. La responsable municipal ha señalado que esta respuesta supone un avance frente a las recomendaciones remitidas anteriormente a los centros, que se limitaban a medidas como abrir las ventanas o controlar la temperatura de las aulas.

De bajo consumo

El Ayuntamiento ha optado por instalar equipos de bajo consumo energético, con el propósito de evitar un incremento significativo del gasto eléctrico de los colegios.

La actuación se apoya, además, en las mejoras realizadas durante los últimos años en los edificios escolares, donde las antiguas luminarias se han sustituido progresivamente por sistemas LED más eficientes.

La instalación de los ventiladores permitirá mejorar la circulación del aire y mitigar la sensación térmica, aunque no sustituye a una climatización integral de los edificios. La inversión con ventiladores en las aulas busca ofrecer una respuesta inmediata ante el aumento de los episodios de calor y garantizar unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de las clases.

Otros municipios impulsan medidas

La intervención se suma así a las medidas de adaptación climática que comienzan a impulsar los municipios ante un calendario escolar cada vez más expuesto a jornadas de temperaturas elevadas. Así, el Ayuntamiento de Paterna va a ejecutar una inversión municipal de 3,5 millones de euros para llevar a cabo el Plan AIRE (Actuación Inmediata de Refrigeración Escolar), una actuación histórica que permitirá climatizar las aulas de todos los centros educativos públicos de la ciudad: 10 colegios públicos, los 4 institutos públicos, la escuela de adultos y las 2 escuelas infantiles municipales.

En Torrent, el ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo histórico de todos los partidos para destinar 1,3 millones de euros del superávit municipal a la climatización de todos los centros públicos de la ciudad, una de las principales reivindicaciones trasladadas por la comunidad educativa durante los últimos años..