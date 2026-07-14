Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer

Un edificio de tres plantas se ha desplomado este martes por la noche en Benetússer. Según ha podido saber Levante-EMV, los vecinos han sido desalojados a tiempo, por lo que no hay que lamentar víctimas.

Tal como explican los vecinos, el edificio ha empezado a caer desde el primer piso y, en cuestión de segundos, se ha venido abajo sobre sí mismo. Se trata de una finca antigua de tres alturas situada en la Plaza 25 de Abril esquina con la calle Pintor Sorolla, muy próxima a la salida del túnel de Alfafar. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

Los vecinos se encontraban ya desalojados de la finca tras detectar grietas y ruidos fuera de lo común debido a una nueva construcción que se está construyendo al lado. La excavación del agujero de la nueva obra habría afectado a la finca y, por este motivo, se procedió al desalojo de todas las viviendas antes de colapsar. El edificio se encontraba habitado en los pisos superiores y tenía un bajo en desuso. Se ha desalojado también a los vecinos de la finca colindante por precaución.

Se desploma un edificio en Benetússer / Levante-EMV

"Con lo puesto"

“Nos hemos quedado con lo puesto”, explica Darwin, el vecino del tercer piso de la finca derrumbada en Benetússer, quien agradece profundamente que le dejaran salir del trabajo dos horas antes por el partido de España. “Si llego a las diez de la noche no hubiera podido salvar a mi familia”, señala compungido. Y es que fue él quien se percató de unas grietas en la pared del pasillo y un ruido que no era normal. Apresuradamente, indicó a sus tres hijos, dos adolescentes y una niña de ocho años, que salieran de la casa. Solo le dio tiempo a coger una mochila con su documentación. Mientras bajaban por la escalera, avisó a los vecinos del segundo y el primero y cuando estaban ya en la calle, la finca se derrumbó 20 minutos después. Darwin llevaba ocho años viviendo de alquiler en esta finca de Benetússer, y “nunca ha pasado nada”. “Ha sido ahora, cuando han empezado a excavar en el solar”, explica. Como comenta, el ayuntamiento está buscándole un recurso habitacional porque él y su familia lo han perdido todo.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha querido expresar su ánimo a las familias afectadas en sus redes sociales y afirma que se encuentra en contacto con la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz.

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