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La Fuente de las Ranas de Torrent se blinda y decora con banderas de España

La euforia por la anterior victoria de España se llevó por delante una de las ranas de la fuente

La Fuente de las Ranas, decorada y protegida.

La Fuente de las Ranas, decorada y protegida. / A. T.

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A. D.

Torrent

La brigada de obras de Torrent ha procedido a proteger con vallas la conocida como la Fuente de las Ranas, en plena avenida al Vedat, para evitar nuevos actos vandálicos en el caso de que España se imponga a Francia en el partido de este martes del Mundial.

En la pasada celebración, una de las ranas sufrió daños y acabo rota a causa de los vándalos que utilizaron la fuente sin miramientos para celebrar la victoria. La alcaldesa, Amparo Folgado, invita en sus redes a animar a la selección y ha instalado banderitas en el vallado de la fuente para evitar que el vandalismo vuelva a estar presente en las celebraciones.

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