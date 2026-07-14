L’Horta Sud aplaza la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Cambio Climático ante la alerta roja

Los actos por el Día Europeo de las Víctimas del Cambio Climático que se iban a celebrar este miércoles en Picanya han quedado aplazados por un acuerdo de las instituciones y organizaciones convocantes, que han decidido por unanimidad aplazarlos a otra fecha, en septiembre, debido a la previsión de alerta roja por altas temperaturas y otros fenómenos que ha lanzado Aemet y que afectan al litoral valenciano, donde se pueden alcanzar temperaturas de 42 grados de máximas.

Así lo han decidido de manera unánime la Mancomunitat de l’Horta Sud, el grupo de Embajadores y Embajadoras por el Pacto Climático, el Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, las tres principales asociaciones de víctimas de la dana y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (Cler), después de haber valorado la previsión.

Asimismo, todo el grupo ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que se proteja del calor este miércoles, en el que la previsión de alerta roja por temperaturas altas abarca desde las 13 a las 21 horas, y a seguir las recomendaciones oficiales.

Seguimiento de Aemet

Aunque las actividades eran vespertinas y en un interior refrigerado, en el Centre Cultural de Picanya, las y los convocantes han tenido en cuenta que la mayoría de participantes y de público asistente se tenía que desplazar desde otros puntos, ya que la celebración es de ámbito nacional, lo que no es aconsejable en situaciones extremas.

Cartel que informa del aplazamiento de la conmemoración. / MHS

De hecho, todo el grupo se ha mantenido en los últimos días pendiente de las previsiones del tiempo siguiendo las publicaciones de Aemet y, por ello, ya suspendió la parte de la actividad que era exterior: un paseo de Picanya a Paiporta siguiendo el itinerario paralelo al barranco, una vez acabaran las ponencias y mesas redondas.

Y en la jornada de este martes, tras decretarse la alerta roja por temperatura por parte de Aemet, el grupo ha realizado diferentes consultas a los mandos policiales que preparan el protocolo de actuación comarcal para emergencias, al equipo de Medio Ambiente de la Mancomunitat, a la Universitat de València y al Ayuntamiento de Picanya (para estar coordinado por su Cecopal). Con toda la información, se ha optado por aplazar a septiembre las actividades.

No poner en riesgo a las personas

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha explicado que "aunque era una actividad en interior y con la refrigeración garantizada, la mayoría de personas, desde aquellas que participaban en las ponencias o en la organización, hasta las que venían de público, tenían que desplazarse de otros puntos. No queremos exponer a nadie al calor extremo ni poner a nadie en riesgo”.

“Para esta jornada, había Embajadores y Embajadoras por el Pacto Climático que venían desde diferentes ciudades de España. Hemos consultado con todos y hemos acordado que lo responsable era aplazar la actividad”, explica Juan Medina, representante del grupo en l’Horta Sud.

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Se aplaza a septiembre

La actividad no se descarta, sino que se aplaza al mes de septiembre, cuando las previsiones lo aconsejen. También en esa ocasión se abordarán las dos temáticas previstas para julio: el impacto de la dana en la infancia y la adolescencia, y el papel de la cultura y el arte como herramientas para divulgar el cambio climático y combatir el negacionismo de algunos sectores sociales.